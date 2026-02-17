Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La reconocida banda de El Chaltén, Siete Venas From del Monte, anunció la cancelación de su presentación prevista para el 18 de febrero en El Calafate y apuntó contra decisiones administrativas del Municipio que, según denunciaron, imposibilitaron la realización del espectáculo.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el grupo expresó: “En 21 años de trayectoria como artistas de la Patagonia, lamentamos informar la cancelación de nuestro show programado… Las trabas burocráticas y el hostigamiento constante… hace que sea imposible llevar adelante propuestas independientes con artistas locales”.

En el mismo mensaje, los músicos señalaron directamente a la Municipalidad de El Calafate por lo que consideran un accionar reiterado que afecta su actividad artística. Según afirmaron, estas medidas “generan un ataque directo a la cultura santacruceña y a todos los trabajadores involucrados”.

El comunicado también vinculó la situación con experiencias previas en el principal evento popular de la ciudad, la Fiesta Nacional del Lago Argentino. Allí, sostuvieron, hubo “mal trato hacia los artistas santacruceños… con condiciones de contratación injustas”.

De acuerdo al relato de la banda, en esta oportunidad se habrían impuesto condicionamientos que impactaban de manera directa en la viabilidad económica del recital. “Se esmeran en condicionar la realización de cualquier show… imponiendo tasas municipales exorbitantes, reducción de aforo de espectadores y reducción de horario con tal de perjudicar económicamente”, manifestaron.

Además, indicaron que las explicaciones recibidas por los organizadores fueron informales. “Las excusas, siempre de palabra, son varias. La más reciente ha sido… indicando que el evento podría realizarse en otro espacio, pero la entrada debía ser gratis”, agregaron, calificando la situación como una “lamentable postal del autoritarismo contra la música”.

Finalmente, la banda pidió disculpas al público local por la suspensión: “Una vez más pedimos disculpas a nuestros seguidores de El Calafate quienes siempre nos brindan su energía positiva”, informando que quienes compraron entradas anticipadas deberán gestionar el reintegro a través de la plataforma de venta.