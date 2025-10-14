Your browser doesn’t support HTML5 audio
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este martes una alerta amarilla por fuertes nevadas que afecta a distintos sectores de la provincia de Santa Cruz, principalmente en el área cordillerana.
Según el reporte oficial, las nevadas serán de variada intensidad, con acumulaciones estimadas entre 30 y 40 centímetros, aunque en algunos puntos podrían superarse esos valores. En zonas más bajas, las precipitaciones podrían alternarse entre lluvia y nieve.
El SMN reiteró una serie de recomendaciones
- Evitar actividades al aire libre.
- Retirar periódicamente la nieve acumulada en techos.
- Circular únicamente con vehículos preparados para hielo y nieve.
- Mantener ventilados los ambientes y vehículos para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.
- Estar atentos a los informes oficiales y tener a mano una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
El fenómeno se da en el marco de una semana marcada por condiciones inestables en el sur argentino, con lluvias, viento y frío extremo que podrían extenderse en las próximas horas.
