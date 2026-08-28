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El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) registró este viernes 28 de agosto a las 16:21 un sismo de magnitud 3,6 en la provincia de Santa Cruz.
El epicentro fue a 10 kilómetros al norte de la localidad de Río Turbio, 123 kilómetros al sur de El Calafate y 211 kilómetros al noroeste de Punta Arenas. La profundidad fue de 28 kilómetros.
El movimiento telúrico fue de intensidad III, muy débil, percibido sólo por algunas personas en reposo.
Previo al de este 28 de agosto, el último sismo que fue registrado en Santa Cruz ocurrió en la madrugada de este viernes 24 de julio. De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento sísmico se produjo a las 02:06, tuvo una magnitud de 2,7 y se localizó a una profundidad de 13 kilómetros.
El epicentro se ubicó al noroeste de El Calafate, a unos 120 kilómetros al sur de El Chaltén y a 130 kilómetros al sur de Lago San Martín.
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