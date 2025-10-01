Your browser doesn’t support HTML5 audio

Ante el fuerte temporal de viento en Santa Cruz que obligó a interrumpir la circulación en varias rutas, la Agencia Provincial de Seguridad Vial informó qué tramos quedaron habilitados desde las 17:30.

De todos modos, el organismo pidió extremar precauciones y solicitó a los conductores respetar las indicaciones del personal de seguridad para evitar cualquier incidente.

Los sectores habilitados son:

  • RN 3: Tres Cerros – Ramón Santos
  • RN 40: Tres Lagos – Perito Moreno
  • RN 281: Puerto Deseado – Empalme RN 3
  • RP 43: Los Antiguos – Fitz Roy
  • RP 12: Pico Truncado – Caleta Olivia

