Ante el fuerte temporal de viento en Santa Cruz que obligó a interrumpir la circulación en varias rutas, la Agencia Provincial de Seguridad Vial informó qué tramos quedaron habilitados desde las 17:30.
De todos modos, el organismo pidió extremar precauciones y solicitó a los conductores respetar las indicaciones del personal de seguridad para evitar cualquier incidente.
Los sectores habilitados son:
- RN 3: Tres Cerros – Ramón Santos
- RN 40: Tres Lagos – Perito Moreno
- RN 281: Puerto Deseado – Empalme RN 3
- RP 43: Los Antiguos – Fitz Roy
- RP 12: Pico Truncado – Caleta Olivia
