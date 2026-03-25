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La Secretaría de Gestión Educativa, a cargo de Adela Vera, en diálogo con LU 14 Radio Provincia, confirmó que la suspensión afecta específicamente a Piedra Buena, Puerto Santa Cruz, San Julián y Río Gallegos. Esta decisión técnica se tomó a partir del monitoreo constante que realiza la Subsecretaría de Protección Civil, Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, área encargada de verificar las condiciones para el desplazamiento de la población.

Vera enfatizó que la prioridad absoluta es la integridad de los menores y los trabajadores de la educación. “Siempre que se toman estas medidas es para el resguardo de estudiantes y de docentes, obviamente, y de las familias”, explicó la funcionaria, quien además pidió desestimar informaciones no chequeadas que circulaban en redes sociales sobre otras zonas de la provincia.

Que pasa en zona norte

Ante la aparición de noticias falsas que sugerían la suspensión de actividades en Caleta Olivia, el Consejo Provincial de Educación aclaró que en el flanco norte la jornada se desarrolla sin alteraciones. “Es incorrecto y realmente incluso nosotros tenemos gente trabajando en zona norte que ha viajado ayer y lo están haciendo sin dificultad”, señaló Vera para llevar tranquilidad a los hogares.

La funcionaria recordó que el sistema de comunicación institucional es preciso para evitar confusiones. En ese sentido, subrayó que “ninguna institución toma la decisión sin tener el comunicado oficial”, el cual llega a las escuelas a través de los supervisores. Por ello, instó a la comunidad a consultar siempre las redes y páginas oficiales del Gobierno provincial.

Nuevos planes

Más allá de la contingencia climática, el inicio del ciclo lectivo 2026 se consolidó tras la realización de los ofrecimientos de cargos durante la primera quincena de marzo. Desde la cartera educativa destacaron que las escuelas ya se encuentran cubriendo sus vacantes y enfocadas en los ejes estratégicos de aprendizaje que se profundizarán durante el año.

Entre las prioridades de gestión para el presente período, se destaca el lanzamiento de programas orientados a fortalecer las competencias básicas en todos los niveles. “Este año vamos a profundizar el trabajo con el plan de alfabetización plena y también con el plan de matemática que en breve lo vamos a dar a conocer”, adelantó la secretaria, sumando también un programa específico para el fortalecimiento de la escuela secundaria.

Compromiso

Finalmente, las autoridades reflexionaron sobre la importancia de la presencialidad y el acompañamiento de los tutores en el proceso de enseñanza. A pesar de los desafíos financieros y logísticos actuales, el balance de las primeras semanas de clases es positivo y con una proyección de crecimiento en la calidad educativa.

“Esperamos que todo se vaya acomodando con el transcurrir de los días, porque sabemos que también son tiempos complejos en cuanto a lo que hace a la regularidad de clase”, concluyó Vera. Desde el Ejecutivo se reiteró el pedido a las familias de “participar de la vida escolar” y mantenerse informados por las vías institucionales para garantizar un ciclo lectivo ordenado y seguro.