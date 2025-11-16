Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este lunes, Santa Cruz se prepara para enfrentar una de las jornadas climáticas más complicadas del mes. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 120 km/h, acompañadas por lluvias intensas que afectarán la circulación terrestre y generarán riesgos adicionales en zonas urbanas y rurales.

Frente a este panorama, la Comisión de Fomento de Tres Lagos dispuso la suspensión total de las actividades laborales del personal comunal para este 17 de noviembre. La medida apunta a garantizar la seguridad de los trabajadores y evitar desplazamientos innecesarios en condiciones extremas.

Servicios afectados y reprogramaciones

En el comunicado oficial, se informó que la recolección de residuos también será reprogramada hasta nuevo aviso. Las autoridades pidieron a los vecinos resguardar los residuos dentro de sus hogares o en espacios cerrados para evitar la dispersión provocada por las fuertes ráfagas.

Se anticipa que otros servicios podrían verse condicionados según evolucione el temporal, por lo que se recomienda a la comunidad mantenerse atenta a nuevas comunicaciones oficiales.

Recomendaciones para la población

Debido a la intensidad de los vientos y las precipitaciones previstas, la Comisión de Fomento reiteró la necesidad de evitar salir de los hogares salvo por motivos de estricta urgencia.

Entre las medidas sugeridas, se destacan:

Asegurar objetos sueltos en patios, techos y balcones.

Evitar transitar por rutas o caminos de ripio mientras duren las ráfagas más fuertes.

Mantener dispositivos cargados ante posibles cortes de energía.

Seguir únicamente fuentes oficiales de información para actualizaciones del estado del tiempo.

Números de emergencia disponibles

Para garantizar una respuesta rápida ante incidentes, la comunidad cuenta con varios contactos habilitados durante toda la jornada:

Bomberos: 100 / 495035

Puesto Sanitario: 2966 674733

Servicios Públicos – Energía: 2966 474003

Vialidad: 2966 647115

Policía: 2966 762041

Las autoridades remarcan que, ante cualquier emergencia, estos números deben utilizarse sin demora.

Seguimiento del clima y próximas actualizaciones

El avance del temporal será monitoreado de manera permanente y las medidas adoptadas podrían renovarse o ampliarse según la evolución del fenómeno. Se espera que el SMN emita nuevas actualizaciones durante el día.

Desde la Comisión de Fomento de Tres Lagos insistieron en que la prioridad es resguardar la integridad de todos los habitantes frente a un episodio meteorológico que, por su intensidad, demanda máxima precaución.