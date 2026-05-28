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Un caso de tuberculosis se confirmó en una institución educativa de Santa Cruz. Ante esta situación, el Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia informó a la comunidad que se activaron de manera inmediata los protocolos sanitarios vigentes, en coordinación con el Consejo Provincial de Educación (CPE)

Desde la cartera sanitaria remarcaron que se pusieron en marcha distintas medidas, entre ellas la notificación inmediata a las autoridades competentes y reuniones con el equipo del CPE, integrado por la directora provincial del nivel, supervisores y equipos directivos de las instituciones donde el caso índice desarrolla su profesión.

Además, detallaron el protocolo de actuación y control de contactos, a cargo de la Secretaría de Estado de Políticas Sanitarias. “Este documento se puso en conocimiento de cada equipo de conducción”, señalaron en un comunicado. También indicaron que se dispuso el apartamiento temporal del caso índice, quien permanece bajo tratamiento médico y fuera del ámbito escolar hasta recibir el alta epidemiológica.

Otras de las acciones incluyeron la identificación y evaluación de contactos estrechos, tarea realizada en conjunto por los equipos de Salud y Educación; estudios clínicos complementarios para quienes tuvieron exposición significativa; y jornadas de comunicación y educación sanitaria destinadas a familias, docentes y personal auxiliar, con información sobre qué es la tuberculosis, cómo se transmite, de qué manera prevenirla y cuándo consultar al médico.

“De acuerdo con la evaluación epidemiológica realizada, la situación se encuentra controlada y bajo seguimiento. El monitoreo médico está indicado únicamente para los contactos estrechos, no siendo necesario realizar controles en personas sin exposición relevante”, precisaron.

Por último, recomendaron a las familias permanecer atentas a síntomas como tos persistente durante más de dos semanas, fiebre, sudoración nocturna o pérdida de peso, además de ventilar los ambientes con frecuencia. “Ante cualquier duda, acudir al centro de salud más cercano. Seguimos trabajando junto al sistema educativo para garantizar entornos escolares seguros y protegidos, priorizando el cuidado de toda la comunidad”, concluyeron.