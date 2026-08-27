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Debido a que en las próximas semanas comenzarán a eclosionar los huevos de Tucura Sapo, el Gobierno de Santa Cruz, a través del Consejo Agrario Provincial (CAP), pidió a los productores detectar y comunicar la presencia de ejemplares para evitar que la especie se convierta en una plaga de gran impacto.

“En el ámbito de la Comisión Provincial de Sanidad Animal (COPROSA), el Consejo Agrario Provincial (CAP), Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS), llaman a los productores a detectar y comunicar la presencia de ejemplares antes de que alcancen la etapa de vuelo y dispersión”, indicaron en un comunicado.

El CAP encabezó una nueva reunión con la COPROSA para avanzar en distintos temas vinculados con la sanidad animal en la provincia. Entre los principales puntos abordados estuvo la situación de la Tucura Sapo, ante la proximidad de una nueva etapa de su ciclo y la necesidad de fortalecer las tareas de monitoreo y alerta temprana.

En el encuentro se analizó la evolución de la plaga y se remarcó que las próximas semanas serán determinantes para anticiparse a la aparición de nuevos focos. Con el aumento de las temperaturas, los huevos que permanecieron bajo tierra durante el invierno comenzarán a eclosionar y darán inicio a una nueva etapa del ciclo. Los primeros ejemplares atravesarán sus estadios iniciales de desarrollo hasta llegar progresivamente a la adultez.

Ciclo natural: durante el invierno los huevos permanecen bajo tierra y eclosionan con la llegada del calor.

Este período constituye la principal oportunidad para localizar los focos y actuar a tiempo. Por eso, el CAP solicitó intensificar desde ahora las recorridas de campo, especialmente en sectores donde se hayan registrado posturas o presencia de tucuras en temporadas anteriores. La recomendación es prestar atención a la aparición de insectos sobre el suelo y a posibles concentraciones.

Durante las primeras etapas, permanecen más localizados, lo que facilita las tareas de control. Una vez que alcanzan la capacidad de vuelo, aumenta su dispersión y resulta más complejo intervenir. Ante cualquier hallazgo o posible foco, se pide dar aviso de inmediato a la delegación del Consejo Agrario Provincial más cercana o al SENASA. La información permitirá identificar, ubicar y evaluar cada caso para definir las acciones correspondientes.

Una especie nativa de la Patagonia

La Tucura Sapo es un insecto herbívoro endémico de la Patagonia que se alimenta de distintas especies vegetales y puede afectar pastizales naturales, cultivos y especies forrajeras. Su presencia reduce la disponibilidad de alimento para el ganado y puede generar un impacto en la producción, especialmente en establecimientos donde el pasto disponible ya se encuentra condicionado por las condiciones climáticas.

Cualquier intervención con productos fitosanitarios debe realizarse bajo supervisión técnica y de acuerdo con la normativa vigente, utilizando productos autorizados y respetando las indicaciones profesionales. Desde el CAP insistieron en la importancia de recorrer los campos, prestar atención a los primeros indicios y comunicar cualquier hallazgo de manera inmediata. La detección temprana permitirá contener los focos y reducir el impacto sobre la producción ganadera de Santa Cruz.