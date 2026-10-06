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La tucura sapo atraviesa una etapa clave de su ciclo biológico con la aparición de ejemplares jóvenes, por lo que se recomienda prestar atención especialmente en sectores donde se hayan registrado posturas o focos durante temporadas anteriores.

Las primeras fases de desarrollo presentan mayor vulnerabilidad y permiten implementar medidas de control de manera temprana, de acuerdo con las recomendaciones del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

En este contexto, el Consejo Agrario Provincial (CAP) solicita a productores y responsables de establecimientos rurales de Santa Cruz recorrer y observar las áreas donde históricamente se detectó presencia de tucura sapo.

Aviso ante la detección de ejemplares o concentraciones

Frente a la presencia de ejemplares o concentraciones de tucuras, se recomienda informar al SENASA o al Consejo Agrario Provincial. Los datos registrados permiten analizar cada situación y establecer las medidas correspondientes según las características y la magnitud del foco.

El seguimiento integra las acciones de prevención y control desarrolladas por organismos provinciales y nacionales. El CAP interviene en la estrategia regional ante la presencia de tucuras en la Patagonia y mantiene la coordinación con SENASA para el seguimiento de la situación y la respuesta ante nuevos focos.

Efectos sobre pasturas y otros recursos forrajeros

La tucura sapo no transmite enfermedades ni provoca lesiones en personas o animales. Sin embargo, cuando se concentra en altas densidades puede afectar pasturas, pastizales naturales, cultivos y otros recursos forrajeros, lo que impacta en la actividad productiva.

Si se determina la necesidad de realizar un tratamiento, deben emplearse productos fitosanitarios autorizados por SENASA y cumplirse las condiciones técnicas establecidas.

El CAP recomienda no efectuar aplicaciones por cuenta propia y realizar previamente una consulta con los organismos competentes.

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