Enrique Fernando Alturria quería ser militar desde chiquito, su deseo era tan grande que con 14 años rindió el examen y lo aprobó, pero tuvo que esperar dos años más para ingresar a la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral del Ejército Argentino.

Egresó con el grado de cabo de Infantería y fue destinado al Regimiento de Infantería N° 12 “General Arenales” en Mercedes, Corrientes.

En 1982 tuvo como misión defender la zona de Darwin y Pradera del Ganso, participó de los combates que se dieron entre el 27 y 29 de mayo, donde el santacruceño José Honorio Ortega cayó en combate.

Amir -hijo de Silvina-, Nahuel, Carolina, Ignacio -hijo de Yanina-, Silvina y su hija Aimée, Emmanuel y Yanina en La Opinión Austral. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Alturria fue prisionero de guerra y, después de 15 días, fue liberado por los ingleses el 13 de junio en Montevideo.

En 1984, se casó con Rosalinda de Jesús Godoy, quien falleció el 1 de noviembre de 2023, junto a quien tuvo cinco hijos e hijas: Yanina Soledad, Silvina Soledad, Fernando Nahuel, Carolina Soledad y Emmanuel.

En febrero de 1990, la familia se radicó en Río Gallegos, desde donde dedicó su vida a malvinizar en todo el país. También fue presidente de la Asociación Centro de Veteranos de Guerra “Soldado José Honorio Ortega”.

El 26 de julio de 2025, a los 63 años, falleció.

A un año de su muerte, el Grupo La Opinión Austral entrevistó a hijos, hijas y nietos de un hombre que entregó su vida a la Patria en las islas y en el continente. Este domingo 26 de julio, en la edición impresa y en la web, la primera entrega del recuerdo y el legado de un héroe de Malvinas.

La vida de Fernando Alturria en imágenes

1 de 12 | Alturria recibiendo a veteranos que volvían de las islas. 2 de 12 | Alturria en la tumba de José Honorio Ortega en el cementerio de Darwin. 3 de 12 | Fernando junto a sus nietos Ignacio Joaquín, Jazmín Valentina, Aimée Gianella y Amir Gael. 4 de 12 | En 2015, Fernando Alturria abraza a Carolina y Emmanuel en la entrada al cementerio de Darwin. 5 de 12 | Mabel Tieri y José Alturria, padres de Fernando Alturria. 6 de 12 | Rosalinda Godoy y Fernando Alturria en el Monumento a los Caídos en Malvinas. 7 de 12 | Fernando Alturria junto a Sonia Cárcamo y José Bernardino Ortega, padres del soldado José Honorio Ortega, único santacruceño caído en combate. 8 de 12 | Carolina, Silvina, Fernando Alturria con Aimée Gianella en brazos, Ignacio Joaquín, Jazmín Valentina, Amir Gael, Silvina y Nahuel en el último 2 de Abril que compartieron juntos. 9 de 12 | Fernando Alturria en su último cumpleaños con sus hijos e hijas. 10 de 12 | Fernando Alturria junto a sus padres José Alturria y Mabel Tieri y sus hermanos Darío y Norma. 11 de 12 | Fernando y Rosalinda, recién casados. 12 de 12 | Fernando Alturria de pequeño.