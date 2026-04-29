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El jurado eligió a las fotografías ganadoras del concurso “El Mar es Uno”, destinado a visibilizar y poner en valor los bienes naturales y culturales del Mar Argentino y las áreas protegidas marinas, contribuyendo al desarrollo de una cultura oceánica en la sociedad argentina.

El concurso incluyó dos categorías: cámara y celular, y premió al autor de la fotografía ganadora de cada una con un pase anual junto con un acompañante a todos los Parques Nacionales. Además, las 10 mejores fotografías de cada categoría serán parte de una muestra itinerante que se presentará en distintos puntos del país y en las redes sociales de Parques Nacionales.

En categoría cámara, el primer lugar fue para “Salto Sincronizado” de Luciana Pizzorno tomada en Las Grutas, Rio Negro. Cabe mencionar que en séptimo lugar se ubicó “Bosque encantado” tomada por Uriel Sokolowicz en el Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino en Puerto Deseado.

En tanto que en categoría celular, el primer lugar fue para “Macroalgas del Parque” tomada por María del Rosario Naab en el Parque Nacional Monte León en Santa Cruz.

“Trajo una especie de panorámica desde el agua hacia la costa, con un todo, un universo de algas, este por delante, y unas murallas de la costa patagónica. Realmente espectacular, una foto muy bien pensada y editada, con el equilibrio de color y una estética muy pura. También es una foto difícil de hacer porque está sacada desde el agua, por lo cual ella tiene que haber estado de un embarcación, y es muy buena la combinación de colores en la composición y muy interesante que ella haya decidido tener un formato panorámico. En eso me parece que se destacó y se despegó del resto de las imágenes”, manifestó el fotógrafo Diego Ortiz Mugica, integrante del jurado.