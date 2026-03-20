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El rector del Colegio Provincial de Educación Secundaria N° 43, Luis Valdivieso, destacó que se trató de una jornada profundamente significativa y largamente esperada, en la que finalmente se concretó un anhelo colectivo, tras la inauguración de ese establecimiento. Recordó que un año atrás se habían reunido con expectativas para anunciar la continuidad de la obra y que, en esta oportunidad, pueden afirmar con orgullo que el objetivo fue alcanzado.

El Valdivieso repasó la historia del CPES N° 43, señalando que durante 12 años la institución funcionó en un espacio no diseñado para la enseñanza, específicamente en el gimnasio de la Escuela Primaria N° 79 del Barrio 17 de Octubre. En ese contexto, sostuvo que la comunidad educativa supo adaptarse, optimizar recursos y construir identidad institucional a pesar de las limitaciones, sin interrumpir nunca los procesos de enseñanza ni el acompañamiento a los estudiantes.

Asimismo, puso en valor el rol central de las personas que integran la escuela, destacando el compromiso docente, el esfuerzo de los estudiantes y el acompañamiento de las familias como pilares fundamentales que sostuvieron el crecimiento de la institución más allá de la infraestructura disponible.

Valdivieso ingresando al colegio junto al gobernador Claudio Vidal.

En relación al nuevo edificio, el rector expresó que su concreción representa mucho más que una obra material, ya que constituye una herramienta pedagógica que garantiza mejores condiciones para enseñar y aprender, promueve la inclusión y fortalece la igualdad de oportunidades. En ese sentido, subrayó que este nuevo espacio permitirá potenciar el trabajo que ya se venía desarrollando en torno al arte, el pensamiento crítico, la ciudadanía y la construcción de identidad.

También remarcó que los estudiantes encontrarán allí un lugar para expresarse, crecer y proyectarse, y que el desafío a partir de ahora será aprovechar al máximo las posibilidades que brinda esta nueva etapa institucional.

Más tarde, entrevistado por los medios, entre ellos La Opinión Austral, remarcó que fueron 13 años de espera “para toda una comunidad que se merecía algo más digno para que nuestros jóvenes se desarrollen en el ámbito educativo de la mejor manera.

Luego, destacó el mobiliario empleado. “Queda evidenciado a la vista la calidad con la que se ha trabajado, la inversión que se ha hecho para darle lo que esta comunidad tanto se merece”, resaltó. Sobre la matrícula, indicó que cuenta con alrededor de 160 alumnos, aunque se esperanzó con llegar a los 200 el año que viene.