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La Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Cruz cumple 12 años de presencia activa consolidando más de 40 días en temporada estival 2025/26 sin víctimas fatales.
Al respecto, la directora del Observatorio Provincial de Seguridad Vial Santa Cruz, Doc. Verónica Forchino manifestó: “En este aniversario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Cruz, desde el Observatorio Provincial de Seguridad Vial compartimos algo de lo que significa nuestro trabajo conjunto: transformar datos en decisiones que salvan vidas”.
En este sentido, explicó que “detrás de cada número que analizamos hay un equipo de la APSV que está en la ruta, día a día, bajo el sol, frío o el viento patagónico. Fiscalizando, acompañando y recordándonos que la seguridad vial se construye entre todos. Ese trabajo sostenido en el territorio dio uno de sus frutos más emotivos este verano: entre el 19 de diciembre de 2025 y el 31 de enero de 2026, Santa Cruz no tuvo que lamentar ninguna víctima fatal en sus caminos. Cuarenta y cuatro días sin muertes en el tránsito. Un logro que nació de la Visión Cero de la APSV, del trabajo articulado en la Campaña Verano Vivo y del uso estratégico de los recursos de los que dispone la APSV, basados en la información analizada por este Observatorio y a datos precisos”.
“Desde el Observatorio seguimos midiendo, porque sabemos que lo que se mide se puede mejorar, y lo que se mejora salva vidas”, cerró.
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