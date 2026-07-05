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La Administración General de Vialidad Provincial asistió a transportistas en las rutas Nacional N° 281 y Provincial N° 47 debido a las complicaciones generadas por las condiciones climáticas.

En el marco del Plan Invernal 2026, personal del Distrito Vial Puerto Deseado llevó adelante operativos de auxilio para camiones y otros vehículos pesados que quedaron varados por el barro, las nevadas y la inestabilidad de las banquinas.

Asistencia en la Ruta 281

Sobre la Ruta Nacional N° 281, los agentes viales auxiliaron a varios camiones que, luego de detenerse en las banquinas, no pudieron retomar la marcha por la falta de firmeza del terreno, afectado por el temporal.

El trabajo del personal vial permitió liberar vehículos pesados atrapados en banquinas inestables. Foto: Gobierno de Santa Cruz.

Complicaciones en la Ruta 47

También se desarrollaron intervenciones en la Ruta Provincial N° 47, donde las intensas nevadas y lluvias registradas en la zona provocaron huellones y extensos sectores con barro, lo que complicó la circulación de los vehículos pesados. El trabajo del personal vial permitió restablecer el tránsito y brindar asistencia a los transportistas, evitando mayores inconvenientes en ambos corredores.

Los operativos del Plan Invernal 2026 permitieron restablecer la circulación en sectores afectados por el temporal en Santa Cruz. Foto: Gobierno de Santa Cruz.

“Presencia constante en las rutas santacruceñas”

Desde Vialidad Provincial destacaron el “compromiso de los trabajadores que, a través del Plan Invernal 2026, mantienen una presencia constante en las rutas santacruceñas para garantizar la conectividad y la seguridad de los usuarios”.

“Las tareas se desarrollan bajo la conducción del presidente de la Administración General de Vialidad Provincial, Julio César Bujer, en el marco de la gestión del gobernador Claudio Vidal, fortaleciendo el operativo invernal y la asistencia en todo el territorio provincial”, comunicaron.

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