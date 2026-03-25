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El Departamento de Meteorología y Climatología de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) informó que, durante la jornada del miércoles 25 de marzo de 2026, se prevé un escenario meteorológico caracterizado por vientos intensos, que afectará la rutas de la provincia de Santa Cruz y podría generar impactos sobre la transitabilidad.

La alerta que rige para la provincia de Santa Cruz se divide en sectores con distintos niveles de riesgo asociados a la intensidad del viento, las mayores intensidades se registrarían alrededor de las 16:00 h, con niveles de temporal a temporal fuerte y riesgo muy alto a extremo para la transitabilidad. Las ráfagas en estas zonas se estiman entre 100 y 110 km/h.

Por su parte, también se mantendrán las precipitaciones con probabilidades de nieve. La Ruta Provincial 5 que une El Calafate con La Esperanza, amaneció nevada aunque se encuentra transitable.

Vialidad Nacional también compartió información sobre el estado actual de la Ruta Nacional 40, donde se están realizando tareas de despeje de nieve sobre la calzada. Actualmente se registran nevadas en la ruta que conecta 28 de Noviembre con La Esperanza. Además, la AGVP recomienda precaución por las nevadas en la zona del Paso Fronterizo Dorotea – Mina 1 que conecta con la Ruta Complementaria 20.

Trabajo de limpieza de calzada

Ante este panorama, desde la AGVP y la Agencia Provincial de Seguridad Vial recomendaron extremar las precauciones, reducir la velocidad, asegurar la carga y mantenerse informados a través de los canales oficiales. Además, no se descarta la implementación de restricciones preventivas en rutas, de acuerdo a la evolución del viento.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial evaluará la implementación de restricciones preventivas en caso de ser necesario, en función de la evolución de las condiciones y la realidad local.