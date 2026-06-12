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La Administración General de Vialidad Provincial informó que personal de la Delegación Vial 28 de Noviembre llevó adelante trabajos de mantenimiento invernal en distintos corredores viales estratégicos, en el marco del Plan Invernal 2026.

Las tareas se concentraron en la Ruta Nacional N° 40, en el tramo comprendido entre Turbio Viejo y Cancha Carrera, y en la Ruta Complementaria N° 20, entre Julia Dufour y el Paso Fronterizo Mina 1.

Despeje de nieve, banquinas y distribución de sal

Según se informó oficialmente, los equipos viales realizaron tareas de despeje de nieve, ensanchamiento de banquinas y distribución de sal sobre la calzada.

El objetivo central de estos operativos es prevenir la formación de hielo, mejorar las condiciones de transitabilidad y garantizar una circulación más segura en rutas afectadas por las condiciones climáticas propias del invierno.

Desde el organismo destacaron que estos trabajos resultan fundamentales para sostener la conectividad vial en una zona donde las bajas temperaturas y las precipitaciones níveas impactan de manera directa en la seguridad del tránsito.

Vialidad realiza trabajos para mejorar la transitabilidad de las rutas.

Pedido de precaución a los conductores

En paralelo a las tareas operativas, Vialidad Provincial solicitó a los conductores circular con extrema precaución, respetar la señalización preventiva y atender las indicaciones del personal desplegado en los distintos sectores de la red vial.

El organismo remarcó que la presencia de equipos viales en ruta forma parte de un esquema de trabajo permanente orientado a reducir riesgos y mantener las condiciones de circulación en los corredores más afectados por el invierno.