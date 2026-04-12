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El Gobierno de Santa Cruz, encabezado por el gobernador Claudio Vidal, avanza con la construcción del nuevo colector cloacal en Pico Truncado, una obra estratégica que ya registra un 51,23% de ejecución y demanda una inversión superior a los 3.285 millones de pesos.

Este proyecto forma parte de un plan integral de recuperación de infraestructura básica, con el objetivo de mejorar el sistema sanitario y dar respuesta a una necesidad histórica de la comunidad.

La iniciativa contempla la construcción de más de 9 kilómetros de red cloacal, además de la readecuación de estaciones de bombeo existentes. Estas intervenciones permitirán optimizar la conducción de los líquidos cloacales y mejorar de manera sustancial el funcionamiento del sistema en toda la ciudad.

De esta manera, se busca resolver la problemática actual y también preparar la infraestructura para el crecimiento urbano proyectado en Pico Truncado.

Los trabajos avanzan a un ritmo de aproximadamente 100 metros diarios, y en paralelo se desarrollan tareas técnicas y evaluaciones ambientales fundamentales para garantizar la correcta ejecución de la obra. Estos controles también apuntan a asegurar la sustentabilidad a largo plazo del sistema, evitando futuros inconvenientes y optimizando los recursos invertidos.

Obras que mejoran la calidad de vida

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que se trata de una intervención estructural orientada a revertir años de postergación en materia de infraestructura sanitaria. En ese sentido, remarcaron que la obra permitirá consolidar un modelo de desarrollo urbano con servicios esenciales adecuados.

El presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado, Matías Cortijo, subrayó que “este tipo de obras resultan fundamentales para mejorar la calidad de vida de los vecinos y proyectar el crecimiento de las ciudades sobre bases sólidas”.