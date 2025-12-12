Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una nevada inesperada sorprendió a los habitantes de Río Turbio a mediados de diciembre, en un fenómeno poco habitual para esta época del año. Las precipitaciones en forma de nieve se registraron mientras las temperaturas en la región descendían notablemente, en sintonía con un sistema de bajas presiones que afecta al sur de la Patagonia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por condiciones invernales en la zona cordillerana del país, con registros de nieve acumulada en sectores elevados y condiciones inestables durante la última semana. Aunque las alertas del organismo estaban focalizadas principalmente en regiones de Neuquén, Río Negro y Chubut, el avance de un frente frío articula un escenario que dejó nevadas también en sectores de Santa Cruz como Río Turbio.

Según los pronósticos del SMN, las nevadas estuvieron asociadas a un descenso brusco de la temperatura, con presencia de lluvia y nieve mezclada en altitudes moderadas, y posible acumulación de nieve en zonas más elevadas. Estas condiciones extremas para diciembre se deben a la llegada de una masa de aire frío que ha afectado a gran parte de la Patagonia en los últimos días.

Agencia Noticias Argentinas

Vecinos de Río Turbio compartieron escenas del fenómeno en redes sociales, con imágenes de calles y barrios cubiertos por un manto blanco inesperado para mediados de la primavera austral. Habitantes comentaron que la nevada fue breve pero intensa, generando asombro y reavivando recuerdos de inviernos pasados.