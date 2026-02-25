La concesionaria Volkswagen Autobahn anunció una promoción exclusiva de 48 horas destinada a clientes de toda la provincia de Santa Cruz, con una propuesta que permite financiar el 100% del valor de la unidad en cuatro de los modelos más vendidos de la marca.

Esta promoción estará vigente únicamente hasta el viernes y apunta a facilitar el acceso al 0 km con opciones flexibles de pago.

Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral

Débora Castro, asesora de ventas de la firma, confirmó a La Opinión Austral que la oportunidad alcanza a los cuatro vehículos que lideran las ventas dentro de la marca: Volkswagen Tera, Polo Track, Nivus y Virtus.

En ese sentido explicó que la propuesta contempla diferentes alternativas de financiación, ofreciento flexibilidad para que cada cliente pueda elegir la opción que mejor se adapte a su economía, en una modalidad al exitoso “Plan Uber” implementado el año pasado.

Para quienes estén interesados pueden comunicarse por WhatsApp o por llamada al 2966-700203. También pueden acercarse a la concesionaria ubicada en Paseo de los Arrieros 1892, todos los días de 9 a 18 horas.

