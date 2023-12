A los 90 años, murió el filósofo italiano Toni Negri, referente del postmarxismo europeo Fue uno de los referentes de la renovación del marxismo europeo de finales del siglo XX e inicios del XXI. La influencia de Negri en el progresismo de los países anglosajones y del Estado español fue notable.

El filósofo y activista italiano Antonio “Toni” Negri, considerado uno de los principales referentes del movimiento antiglobalización, y autor de obras como “Spinoza subversivo” e “Imperio”, quien durante su extensa vida se dirimió entre la actividad intelectual y la lucha revolucionaria que lo llevaron a la cárcel y al exilio, murió a los 90 años en París.

La información sobre su muerte fue suministrada por su esposa, la filósofa francesa Judith Revel, y su hija, la directora de cine Anna Negri, que lo recordó con una publicación en Instagram, consigna el diario italiano La Repubblica.

Referente del neomarxismo europeo y catedrático de Teoría del Estado en la Universidad de Padua, Negri (Padua, 1933) participó en la lucha revolucionaria desde los años setenta del siglo pasado, como pensador y como activista, y en esa década fue detenido por su supuesta vinculación con el asesinato del ex primer ministro Aldo Moro, una acusación que luego se demostró que era infundada, pero que lo llevaron a la cárcel y al exilio.

Mundialmente reconocido por sus trabajos sobre Descartes, Marx y Baruch Spinoza, Negri fue el mentor del grupo italiano Poder Obrero, y uno de los inspiradores de la corriente denominada Autonomía obrera, durante los años 70.

Fue autor de la trilogía Imperio, junto con el filósofo estadounidense Michael Hardt, a la que se denominó el “Manifiesto Comunista del Siglo XXI”, y está compuesta por los volúmenes Imperio (2000), Multitud (2004) y Commonwealth (2009).

En Imperio, la más importante de la trilogía, los autores consideran que el Estado ha perdido el protagonismo y la centralidad en favor de la globalización, a la que se refiere como “Imperio”.

Visitó la Argentina en cinco oportunidades entre el 2005 y el 2013 para participar de diferentes foros, uno de ellos organizado por la Secretaría de Cultura de la Nación bajo el título Debates y combates, acompañando el nombre de la revista dirigida por Ernesto Laclau; y también llegó invitado por la Universidad de San Martín (Unsam) para participar del ciclo “¿Qué hacer con Marx?”.

En esas visitas al país, Negri, en diálogo con Télam, en 2013, hablaba de las figuras en torno a las cuales giraba la experiencia de vida de la humanidad y se refería a la figura del hombre endeudado y a la del hombre mediatizado.

En cuanto a la del hombre endeudado decía: “La transformación productiva se asienta en un movimiento que lleva del trabajo asalariado al trabajo precario. Del trabajo del explotado al trabajo del endeudado”. En esa línea, se refería al surgimiento de los indignados en España, en 2011, ante el hartazgo por los recortes sociales y las políticas para salvar a los bancos de la crisis financiera y también aludía al ajuste por el salvataje que se llevó adelante en Grecia.

“Si no se piensa que los organismos de crédito internacionales son una extensión de los bancos, no se entienden las medidas que se están tomando en Europa para salvar a Grecia, endeudando a todos sus habitantes. No se entiende el disciplinamiento al que se está sometiendo a Islandia, o a Irlanda, hasta hace muy poco ejemplo de capitalismos ‘responsables'”, afirmaba Negri.

Sobre la figura del hombre mediatizado explicaba: “Se observa el movimiento de la alienación a la mediatización. Se está dentro del círculo de los medios de comunicación, y también de lo que es la capacidad de construir cooperación dentro de los medios. Pero también se está capturado. Ya no es más la conciencia del individuo alienado, sino de aquel tomado por el juego del poder. Y como la productividad humana está enmascarada en la figura del endeudado, la figura del mediatizado está escondida en la inteligencia humana. El problema no es tener mucha o poca comunicación sino ser libres, que esa aptitud comunicativa nos enriquezca”.

Nacido en Padua, Italia, el 1 agosto de 1933, era hijo de un comunista y una descendiente de fascistas. Su padre murió cuando Negri tenía dos años, mientras que su madre trabajaba como maestra en Poggio Rusco, un municipio del norte de Italia.

En 1950, comenzó a estudiar Filosofía en la Universidad de Padua, en la que muchos años después sería catedrático. Se licenció en 1955 con una tesis sobre el historicismo alemán de Dilthey, Meinecke y Weber, publicada parcialmente en 1959 y gracias a una beca, pudo continuar estudios en la École Normale Supérieure de París, y se graduó con la tesis doctoral Estado y Derecho en el joven Hegel.

Paralelamente, empezaba su trayectoria como militante comunista y en 1960 visitó la Unión Soviética como miembro del Partido Socialista Italiano (PSI), al que se había unido en 1956.

En 1977, Negri fue arrestado junto a otros intelectuales y enviado a prisión, acusado de atentar contra el Estado, por el asesinato del ex primer ministro Aldo Moro y de insurrección armada. Eran años de gran violencia en Italia y si bien fue absuelto de estos cargos, fue acusado de complicidad en un robo en 1974, y lo condenaron a 12 años de prisión.

A los seis años de estar en prisión, el líder del Partido Radical, Marco Pannella, decidió en 1983 incluirlo en sus listas para que fuera diputado del Parlamento, lo que le permitió salir de la cárcel, pero la medida sublevó a la derecha de todo el país.

Ya en libertad, Negri huyó a Francia, donde se pudo beneficiar de la doctrina Mitterrand, por la que el Gobierno galo se negaba a extraditar a miembros de la extrema izquierda italiana refugiados en el país.

En París dio clases en la Universidad de la Sorbona y el Colegio Internacional de Filosofía y trabajó en la Universidad de Vincennes y el Colegio Internacional de Filosofía, junto a Gilles Deleuze, Michel Foucault, Jacques Derrida o Felix Guattari, con el que escribió “Las verdades nómadas”.

Por su historia reciente en Italia, sufrió un intento de secuestro por parte de los servicios secretos de su país de origen.

Negri volvió a Italia en el verano de 1997 para cumplir la condena que tenía pendiente y terminar con aquella persecución. Ante ese nuevo arresto, se abrió un sitio por internet para promover su liberación y se realizaron actos de repudio en Madrid y otras capitales de Europa. Dos años después, se le concedió la libertad condicional y su sentencia terminó en 2003.

En la web de la editorial Tinta Limón (https://tintalimon.com.ar/libro/historia-de-un-comunista/), el sello argentino que, junto a la editorial Traficantes de Sueños, coeditó dos tomos de su autobiografía de Negri, “Historia de un comunista” y “Cárcel y exilio”, se pueden descargar de manera gratuita estos dos libros.

“Se fue a los 90 años Toni Negri (1933-2023) el buen maestro, el que nos ayudó a pensar y a hacer durante estas últimas largas décadas. Lo leímos, lo estudiamos, lo tradujimos, lo editamos. Compartimos con él muchos momentos y discusiones. En Argentina, marcó a fuego ese proceso de constitución política que se dio forma en torno de las resistencias al neoliberalismo en los ’90 y que estalla en el 2001. La política y la lucha colectiva como creatividad, como subjetividad, como composición”, manifestó la editorial al conocerse la noticia y comunicó que, en el último tiempo, el autor se encontraba escribiendo el tercer tomo de esta autobiografía.

