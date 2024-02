Afirman que el incendio en el Parque Nacional Los Alerces está "activo, pero apaciguado"

La Secretaria de Vinculación Ciudadana del gobierno del Chubut, Laura Mirantes, informó que el incendio declarado en el Parque Nacional Los Alerces está activo pero "apaciguado", lo que significa que "no se registran avances en cuanto a la superficie quemada, pero hay actividad en el interior".

El incendio que comenzó el 25 de enero sobre el noroeste del Chubut consumió cerca de 8.000 hectáreas de bosque nativo y formación arbustiva aunque no registró víctimas personales ni daños materiales a viviendas o establecimientos ganaderos.

En la actualidad existen 473 agentes afectados al operativo para contener las llamas de los cuales 383 están en el frente de combate y los restantes son de apoyo logístico.

"Para hoy se espera el refuerzo de unos 40 brigadistas de la policía federal con asiento en Buenos Aires", explicó Mirantes en diálogo con Télam.

La actividad del fuego en la montaña boscosa se produce en la zona ya quemada que mantiene en los viejos troncos brazas que se activan con las ráfagas de viento por lo que "es muy importante por estas horas aprovechar para la tarea de enfriamiento".

"Hay un colchón de sedimento boscoso que concentra temperatura y se expone a que reviva el fuego en cualquier momento", sostuvo.

Para el ataque se dividió a la zona en 9 sectores aunque la principal actividad se concentra en los sitios 7 y 8 que son de difícil acceso.

Para este lunes se esperan buenas condiciones para el ataque al fuego durante la mañana, con viento leve que irá en aumento a lo largo de la jornada por lo que se aprovechó desde primera hora de hoy para hacer el despliegue.

"Es una tarea muy cansadora y desgastante", describió la funcionaria provincial.

En la zona cordillerana se espera una máxima de 26°C en tanto que la humedad relativa mínima será del 20%, sin probabilidad de precipitaciones.

"El cielo se presenta totalmente despejado", confirmó la vocera del gobierno provincial.

Los servicios turísticos habilitados funcionan normalmente, y se recomienda a los automovilistas conducir con extrema precaución en el tramo de la Ruta Provincial 71 que atraviesa el Parque Nacional dada la gran circulación de vehículos afectados a la logística del operativo, que tienen prioridad de paso en todo momento.

Se recordó que no se permite hacer fuego en las áreas de uso público dentro del parque nacional, excepto en aquellas que cuentan con administrador responsable presente en el lugar.

Finalmente desde el comando unificado se recordó que indicó que existe una restricción para la navegación en el sector del Lago Futalaufquen entre la cabecera Sur y Punta Mattos, debido a que operan medios aéreos para recargar agua. (Télam)