Alertas por tormentas en CABA y seis provincias, y por vientos en Tierra del Fuego

La ciudad y la provincia de Buenos Aires, Misiones, Entre Ríos, La Pampa, Santa Fe y algunas zonas de Corrientes estaban esta mañana bajo alerta amarilla por tormentas que pueden estar acompañadas por ráfagas, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

En tanto, para Tierra del Fuego e Islas Malvinas rige alerta amarilla por vientos del sudoeste con velocidades entre 45 y 65 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora.

Para el área afectada por tormentas se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual, mientras que para Entre Ríos se prevé que llegue a entre 40 y 80 milímetros, indicó el organismo meteorológico.

La alerta amarilla abarca CABA, toda la provincia de Buenos Aires, excepto su costa atlántica, los departamentos correntinos de General Alvear, Paso de los Libres, San Martín, Ituzaingó, San Miguel y Santo Tomé; y los distritos santafesinos de Garay, La Capital y San Jerónimo.

También todo el territorio de Misiones, de Entre Ríos y el este de La Pampa, en departamentos como Atreucó, Capital, Catriló, Conhelo, Guatraché, Quemú Quemú, Toay y Utracán.

El SMN recomendó a los habitantes de las zonas bajo alerta por tormentas que no saquen la basura y retiren objetos que impidan que el agua escurra, que eviten actividades al aire libre y que no se refugien cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Además, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, se aconseja no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

(Télam)