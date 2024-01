Anses advirtió por posibles estafas telefónicas y virtuales

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) advirtió hoy sobre posibles estafas telefónica y virtuales y aseguró que el organismo, "no se comunica en ningún caso para solicitar datos personales, claves o información bancaria en forma telefónica, por correo electrónico, redes sociales ni mensajes de texto".

Indicó que toda publicación fuera de su sitio oficial, o que remita a formularios sospechosos, no verificables, correos electrónicos o SMS de origen dudoso y cualquier invitación a acceder mediante un enlace simple a cualquier dirección que no sea https://www.anses.gob.ar, "debe desestimarse inmediatamente y se recomienda realizar la denuncia en los canales correspondientes".

ANSES recordó que que "no se deben divulgar datos personales en comentarios públicos de redes sociales, como tampoco compartir usuarios o claves personales de homebanking ni números de Token".

"Es importante destacar que los canales oficiales de atención online de ANSES operan en un entorno seguro al que solo se accede en forma personal con CUIL y Clave de la Seguridad Social, que garantizan la confidencialidad de la información proporcionada por cada uno de los ciudadanos", indicó un comunicado.

Afirmó que los canales habilitados para hacer una denuncia son los siguientes: Por internet, ingresando en mi ANSES > Denuncias y Reclamos > Hacer una denuncia; por teléfono, llamando al 130; mediante la app mi ANSES desde el celular, por escrito a Paseo Colón 329, 5° Piso, CABA o personalmente en cualquier oficina. (Télam)