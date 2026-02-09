Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una caravana de autos clásicos recorrió la ruta rumbo al Glaciar Perito Moreno en la mañana de este domingo.

La actividad surgió de un proyecto escolar del Colegio “Padre Manuel González”, dentro de los espacios de marketing y turismo, con el objetivo de promover la ciudad mediante una experiencia distinta, que combina historia, paisajes y la pasión por los autos clásicos.

Abril Varela, creadora de la página Solo Clásicos, fue quien impulsó y organizó la caravana de modelos clásicos hacia el Parque Nacional Los Glaciares, una iniciativa que contó con una amplia respuesta.

La convocatoria estuvo abierta a vehículos con más de 30 años de antigüedad, en buen estado y con documentación al día.

“Estoy feliz con la convocatoria. Es un sueño hecho realidad”. ABRIL VARELA

De esta manera, participaron 45 autos clásicos y tres motocicletas, algunos llegados desde Río Gallegos, 28 de Noviembre, El Chaltén y Gobernador Gregores.

Foto: Peligrosamente Temprano

“Estoy feliz con la convocatoria. Es un sueño hecho realidad. Salimos en caravana rumbo al Parque Nacional Los Glaciares. No es una carrera: es un paseo para compartir, disfrutar del camino, cuidar nuestros autos y vivir una experiencia distinta entre amigos, naturaleza, fotos, videos y mucha historia sobre ruedas”, expresó Abril.

Cada participante llevó su comida y bebida para compartir en el almuerzo de camaradería que cerró la jornada en el sector inferior del Parque Nacional Los Glaciares.