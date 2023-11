Con el pedido de justicia por María Luz Herrera cientos de mujeres marcharon esta tarde en Jujuy

Familiares, vecinos y amigos de María Luz Herrera Leaño, la joven desaparecida desde septiembre y cuyo caso se investiga como femicidio en la provincia de Chaco, se plegaron hoy a la marcha en el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, junto a cientos de activistas en Jujuy.

La tenue llovizna que caía en la capital jujeña no impidió que múltiples colectivos de mujeres se pronunciaran en "defensa de los derechos adquiridos" y repudiaron los casos de femicidios y violencia de género que "no cesan en todo el país", afirmaron.

Tal es el caso de la joven de 26 años María Luz, desaparecida desde el 26 de septiembre último, cuando viajó desde Jujuy a la provincia del Chaco para encontrarse con su pareja, quien junto a su padre permanecen detenidos en el marco de una causa que se investiga como femicidio.

"Nos sumamos a las marchas porque la cantidad de casos de violencia de género es impresionante. Tenemos un femicidio cada 26 horas, es gravísima la situación. No nos damos cuenta que están matando a nuestras hijas, madres y hermanas", dijo a Télam Sebastián Herrera, padre de María Luz, quien se dirigía a Chaco a participar de una movilización prevista para mañana.

Sobre el caso de la joven refirió que "el novio de Maria Luz y el padre se encuentran detenidos con prisión preventiva" por el femicidio de su hija, pero también piden la detención de la madre del joven por el "encubrimiento del hecho".

Para Herrera hay suficientes pruebas para determinar la culpabilidad de los acusados debido a que fueron las últimas personas que vieron con vida a la joven, sumados a los peritajes realizados en torno a los celulares, filmaciones, testimonios y allanamientos realizados.

"Es muy difícil para nosotros llevar adelante este momento porque toda la familia está sufriendo", refirió para luego reclamar: "Necesitamos saber qué hicieron con mi hija, que me digan donde la dejaron".

Antes de viajar a Chaco, María Luz residía en el barrio Los Huaicos de San Salvador de Jujuy, proyectaba perfeccionarse en estética en la provincia de Buenos Aires, y antes había incursionado en las carreras de inglés y abogacía.

Durante la marcha de esta tarde familiares, vecinos y amigos de la joven se sumaron a la manifestación con un fuerte pedido por su aparición y de justicia a dos meses de su desaparición.

Por su parte, las activistas de la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy exigieron "el mantenimiento del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad" porque no aceptan "que se desmantele el Estado que debe garantizar nuestros derechos".

Asimismo, rechazaron "la propuesta de privatizar el sistema de jubilaciones y pensiones que garantizaron la jubilación de miles y miles de amas de casa a pesar de años de trabajo doméstico no remunerado", entre otros derechos "conquistados en las calles".

"Seguimos siendo las mujeres quienes pagamos con nuestras vidas la violencia machista extrema, con un femicidio cada 35 horas en nuestro país. Seguimos reclamando el desmantelamiento de las redes de trata, y gritamos que las niñeces no son mercancía", completaron.

"Exigimos se busque a Irma Sosa (mamá de Alejandra Oscari), a Cintia Tolaba y a María Luz Herrera Leaño, desaparecida el 26 de septiembre de este año", manifestaron finalmente para luego continuar con un momento de música en la plaza principal de San Salvador. (Télam)