Pablo y Sofía son una pareja de Buenos Aires que, con sus tres hijas de 15, 7 y 3 años, Sofi, Cata y Oli, viajan alrededor del mundo y llegan a los lugares más recónditos. Desde Panamá, Costa Rica, Arabia hasta Argentina, tienen miles de kilómetros recorriendo distintos lugares.

En su recorrido, llegaron hasta las Islas Malvinas, “un sueño para nosotros“, contó la pareja en diálogo con Radio LU12 AM680.

“La verdad es que hace rato que teníamos ganas de conocer Malvinas. Hay muy poca información, de hecho, nosotros también como que teníamos un montón de preguntas”, contó Sofía.

Sin embargo, marcó que “es un poco más sencillo de lo que parece, con pasaporte se puede ir, pero definitivamente era un sueño conocer esas islas, que tanto significan para nosotros y que tenemos como muy emparentado con la guerra, pero tiene mucho para dar”.

El matrimonio con Sofi, Cata y Oli, las tres hijas que completan la aventura.

Sin relación con ex combatientes, sólo con la historia argentina, emprendieron viaje. “Este año, buscando, encontramos un vuelo que nos parecía razonable, desde Río Gallegos. Y ni lo pensamos”.

“Lo que hicimos fue manejar desde Buenos Aires hasta Río Gallegos. Estuvimos ahí un tiempo y nos tomamos el vuelo. Cuando volvimos, continuamos haciendo toda la Patagonia Chilena“, describieron.

Al llegar, lo hicieron en Puerto Argentino, “que es una locura, ya de por sí fue una locura el viaje hasta llegar a Río Gallegos, porque cada 200 kilómetros o 100 kilómetros tenemos los carteles de las Malvinas a 500 kilómetros, entonces ya es una locura el viaje hasta Río Gallegos”.

“Una vez que llegamos, lo más loco, por lo menos para mí, es que ya antes de bajar te dicen que no podés sacar ni fotos, ni videos. Llegás a una base militar, es realmente muy grande y al lado había estacionado un avión de la Royal Air Force. Y es muy loco porque llegás a una base que es una ciudad y que tiene la misma cantidad de habitantes del total de las Malvinas”, contó Pablo.

La familia llegó a las 232 tumbas que recuerdan los caídos en la guerra en Malvinas.

“La realidad es llegar ahí. Porque te hacen sentir definitivamente que no estás en Argentina“, señaló y explicó que “después cuando vas entendiendo un poco más la lógica, te vas dando cuenta que la guerra puso a Malvinas en el mapa y tiene que ver con el punto estratégico de Malvinas para Inglaterra, que tiene dos aspectos bien claves, uno es todos los recursos naturales, pesca y petróleo que hay ahí, y después es el punto neurálgico de ingreso y de monitoreo de la Antártida”.

Contaron que recorrieron las estancias y que tuvieron la oportunidad de dialogar con pobladores. “Una cosa que nos llamó mucho la atención es que ellos recuerdan con mucha añoranza las relaciones que se tenían con Argentina, en especial con Río Gallegos“, mencionó la pareja.

“Como que recuerdan con nostalgia esas relaciones, en particular con Río Gallegos porque era con quien más tenían relación“, mencionó Sofía, pero marcó que “tampoco quieren saber más, yo les preguntaba si se consideraban ingleses y me decían que no, que se consideran de las Islas“.