Controlaron un incendio en la fábrica de chocolate Felfort en el barrio porteño de Almagro

Un foco de incendio ya fue sofocado por dos dotaciones de bomberos esta mañana en la fabrica de chocolates Felfort, ubicada en el barrio porteño de Almagro, donde no se registraron heridos y el proceso fue controlado, informaron hoy fuentes policiales y del sistema público de atención médica de urgencias y emergencias de la Ciudad de Buenos Aires (SAME).

"Ya está controlado lo de Felfort, no hubo heridos", manifestó hoy a Télam el titular del SAME, Alberto Crescenti.

Un principio de incendio se desarrolló en un conducto evacuador de gases en un patio a cielo abierto de la fábrica de chocolate ubicada en la calle Gascón 329, entre Potosí y la avenida Díaz Vélez.

La situación fue dominada por personal de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, informaron a Télam fuentes policiales locales.

Según indicaron, la planta donde funciona fábrica y comercio de venta, un edificio de planta baja y seis pisos, fue evacuada en orden.

En el lugar, se hicieron presentes dos dotaciones de bomberos y personal del SAME.

(Télam)