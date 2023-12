Convocatoria Pública para adoptar a dos hermanas de 14 y 16 años de Corrientes

La jueza de Familia, Niñez y Adolescencia de la localidad correntina de Goya, María Gabriela Dadone, llamó a Convocatoria Pública para la adopción de dos hermanas de 14 y 16 años que actualmente viven en un Hogar y expresaron su deseo de tener una familia y continuar juntas, informó hoy el Poder Judicial.

Se trata de Dolores y Margarita, quienes viven en el "Hogar Nueva Esperanza" de la localidad de San Cosme, distante a 35 kilómetros de la capital de Corrientes, y manifestaron que esperan que "nos sorprendan con la noticia de que una familia quiera cuidarnos y amarnos".

El informe judicial detalla que a las adolescentes les gusta estudiar, sueñan con seguir estudios universitarios, también disfrutan del arte, cantar y dibujar y hacer deportes y aseguran que no pueden estar separadas porque "se van a extrañar".

Dolores (16) cursa el tercer año con excelentes calificaciones y cuenta que cuando sea más grande, desea estudiar leyes para ayudar a los chicos que sufren y también expresó su deseo de practicar Hockey, precisa el relato sobre las hermanas.

"Desde los 10 años que estoy esperando alguien que me diga: Dolores, prepárate porque ya vas a salir del hogar y te vas a ir con una familia" y eso me gustaría", afirmó la adolescente de 16 años.

En tanto, Margarita (14) manifestó que su prioridad "es terminar la secundaria", agregó que le "encanta ir a la escuela" y que a futuro le gustaría ser "docente o policía".

Contó además que disfruta de cocinar, hacer deportes, tocar la guitarra y cantar.

La menor de las hermanas aseguró que su mayor deseo "es tener una familia buena", que "sea amorosa" y las "cuide bien", y poder estar juntas las hermanas "siempre".

Los interesados en adoptar a Dolores y Margarita, deberán descargar el formulario de Convocatorias Públicas de la página web y enviarlo por correo electrónico al Registro de Aspirantes a guarda con fines adoptivos de Corrientes: registroadopcion@juscorrientes.gov.ar

También podrán hacerlo al correo electrónico del juzgado de Familia de Goya: jfamilianya2-goya@juscorrientes.gov.ar y para consultas podrán comunicarse al teléfono fijo de RUA-Corrientes-3794-4104298 y realizar consultas a los teléfonos del Juzgado: Celular/WhatsApp: 37777642222 o al (3777) 437631 .

(Télam)