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En el marco del Año Jubilar de San Francisco de Asís, este sábado tuvo lugar una jornada de bendición a las mascotas. En dos turnos, al mediodía y por la tarde, familias de Ushuaia se acercaron con sus mascotas a la puerta de la Parroquia Sagrada Familia, donde compartieron un momento de fe, alegría y gratitud.

En el lugar, el obispo auxiliar de la Diócesis de Río Gallegos, monseñor Fabián González Balsa, el diácono Juan José Pagani y las hermanas clarisas realizaron las bendiciones.

En la oportunidad se celebró anticipadamente la festividad de San Francisco de Asís, que la Iglesia conmemora cada 4 de octubre.

“San Francisco nos enseñó a reconocer en toda la creación un don de Dios, llamando ‘hermanos’ y ‘hermanas’ a los animales y a toda la naturaleza . Su vida nos invita a crecer en el amor, el respeto y el cuidado de toda la creación“, habían manifestado de la parroquia invitando a la propuesta señalando que era una buena oportunidad “para dar gracias por nuestras mascotas, por su compañía y por el cariño que nos brindan cada día”.

Tras la jornada de bendición, señalaron: “El papa Francisco nos recuerda que ‘cada uno de nosotros debe ser custodio del ambiente, de la pureza del ambiente’. Que esta celebración nos ayude también a tomar conciencia de nuestra responsabilidad en el cuidado de la casa común, respetando a los animales, protegiendo la naturaleza y cuidando nuestro medio ambiente”.

También agradecieron a todas las familias que participaron: “Convirtieron esta jornada en una verdadera fiesta de la creación”.

Así fue la bendición de mascotas en la Parroquia Sagrada Familia

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7 de 8 | Una de las hermanas clarisas bendiciendo a una mascota.
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