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La carne de burro empieza a posicionarse como una alternativa dentro del mercado de carnes no tradicionales en la Patagonia, con un valor aproximado de $ 7.500 por kilo.

“Algo distinto está por pasar en parrilla Don Pedro. Te invitamos a una degustación fuera de lo común, junto al proyecto Burros Patagones. Una carne no tradicional, tierna, magra y de sabor suave, trabajada en distintos cortes y preparaciones, pensada para sorprender incluso a los más parrilleros”, invitaron en parrilla Don Pedro de Trelew, provincia de Chubut.

La degustación sin cargo se realizó en la noche de este jueves, donde quienes asistieron a la parrilla probaron distintas preparaciones, como asado, chorizos y otros cortes.

En Trelew, este jueves se realizó una degustación de carne de burro.

Julio Cittadini, productor de Burros Patagónicos, dialogó con el móvil de Crónica TV y al respecto, manifestó: “Esto es un proyecto productivo, que nace desde lo productivo, que sean momentos difíciles en este momento es una circunstancia”.

“No se está presentando la carne de burro porque está barata, se está presentando porque tiene calidad, porque tiene condiciones y por una serie de cualidades”, defendió el productor y señaló que se “está poniendo la oferta de carne de burro como si estuviera ofreciendo un trapo sucio”.

“Para nosotros, esta es una producción necesaria en una zona productiva que tiene grandes problemas para producir porque hay una crisis estructural en la producción ovina“, expuso.

“Hay una crisis por razones ambientales, por el cambio climático, por la economía y fundamentalmente, por la acción de los depredadores es imposible seguir trabajando con ovinos”, redondeó.

“Nosotros nunca dijimos que iba a llegar a Córdoba o a Jujuy, por ahora es una experiencia regional y el futuro dirá si puede llegar a otro lado“, cerró el productor.