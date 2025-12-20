Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el Centro de Frontera San Sebastián que conecta el paraje argentino de San Sebastián con la localidad chilena de Porvenir comenzaron a registrarse demoras y largas filas.

El aumento del tránsito se debe a la gran cantidad de fueguinos que salen de la provincia de Tierra del Fuego para viajar por Chile y continuar luego su recorrido hacia distintos puntos del norte de la Argentina.

La travesía tiene como principal objetivo celebrar las fiestas fuera de la provincia marcando el inicio del éxodo vacacional de fin de año.