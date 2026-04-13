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Laura Sánchez, tía de Hugo Ezequiel Espinosa, hizo público un desesperado pedido de ayuda para su sobrino, un joven de 20 años oriundo de Santa Cruz que atraviesa un delicado cuadro de salud. A fines de 2024, mientras estaba en su viaje de egresados, Ezequiel fue diagnosticado con leucemia, una enfermedad que cambió abruptamente su vida y la de toda su familia.

Desde entonces, el joven se encuentra realizando su tratamiento en el Hospital Posadas de Buenos Aires, uno de los centros médicos de referencia a nivel nacional. Sin embargo, su situación se ha vuelto crítica en las últimas semanas debido a la necesidad urgente de avanzar con una nueva etapa del tratamiento.

La tía del joven aseguró que, pese a estar bajo tratamiento, no cuentan con garantías de medicación ni cobertura para la etapa actual de radioterapia.

Falta de respuestas

Según relató su tía, el hospital donde Ezequiel es atendido no cuenta con servicio de radioterapia, lo que obliga a gestionar esa instancia a través de la cobertura de la provincia de Santa Cruz.

“Yo estaba confiada en que la provincia le proveía toda la medicación para el tratamiento, pero hoy necesitamos radioterapia urgente y no tenemos solución”, expresó Laura.

Ante esta situación, la familia decidió hacer público el caso. “Le pido al señor gobernador que revea el caso y que trate de dar una solución. A la ministra, que se pongan en el lugar de uno”, manifestó la mujer.

Además, remarcó la necesidad de que se garantice no solo la radioterapia, sino también la continuidad de la medicación y todos los recursos necesarios para que Ezequiel pueda seguir adelante con su tratamiento.

“Tiene toda una vida por delante”

En su testimonio, Laura Sánchez destacó la juventud del paciente y el impacto emocional que atraviesa la familia. “Ezequiel tiene 20 años, es habitante de la provincia de Santa Cruz y tiene toda una vida por delante”, expresó con preocupación.

La mujer también señaló que no suele exponerse públicamente, pero que la gravedad de la situación la llevó a tomar esta decisión como último recurso ante la falta de respuestas institucionales. “Necesito que la provincia se vuelva a comunicar conmigo, que me garantice la medicación y todo lo necesario para que Ezequiel pueda seguir con su tratamiento”, concluyó.

Mientras tanto, el tiempo corre y la familia espera una respuesta que permita avanzar con la radioterapia y asegurar la continuidad del tratamiento del joven santacruceño.