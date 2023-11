Diego Muzzio, ganador del Premio Medifé Filba: "El límite entre la locura y la cordura es muy tenue"

(Por Ana Clara Pérez Cotten). El escritor Diego Muzzio ganó la cuarta edición del Premio Fundación Medifé Filba con su primera novela, "El ojo de Goliat", en la que narra el inestable equilibrio entre la cordura y la locura, el bien y el mal y abraza la influencia del género sobre su obra: "Sin dudas, la literatura fantástica es el género que más me interesa y que más he leído. Me gusta como lector y como escritor. Leo, releo y escribo con todo eso encima".

El texto, seleccionado por un jurado integrado por Federico Falco, Betina González y María Moreno, pone a dialogar la historia, la psiquiatría y la literatura fantástica. "Nunca se escribe pensando en un premio pero siempre es muy agradable que reconozcan el trabajo que uno hizo. Estoy muy contento de haber ganado el Premio Fundación Medifé Filba", cuenta desde la ciudad francesa de Le Mans, en la que vive hace casi dos décadas dando clases de español, Muzzio (Buenos Aires, 1959), quien charló con Télam sobre el premio, las hipótesis literarias que lo llevaron a escribir "El ojo de Goliat", una novela que recupera el encuentro entre un psiquiatra y un paciente.

Con el libro "La tour d'amour" de Rachilde, y los universos de Robert L. Stevenson, Roberto Arlt y Adolfo Bioy Casares como inspiradores y "materia prima" en el proceso de escritura de la novela, Muzzio se dispone con esta historia a indagar en la psiquiatría en clave de literatura fantástica.

El psiquiatra Edward Pierce es a quien acude un pariente lejano de Robert Louis Stevenson, el creador del doctor Jekyll y el señor Hyde, para que trate a un ingeniero que enloqueció mientras llevaba adelante la tarea de inspeccionar un faro en el Atlántico Sur y, a través de esos registros, el lector accede a los escritos de quien fue perdiendo la razón y dejando testimonio de ese devenir. "El límite entre la locura y la cordura es todo un asunto. Cuántos asesinos parecen personas normales, con un halo de cordura que cuando uno escarba un poco descubre que no es tal. Es un límite muy tenue y ni hablar como cuando están atravesados por un trauma como la guerra. Creo que los protagonistas de la Primera Guerra Mundial debe haber sido muy difícil adaptarse a la vida cotidiana cuando terminó el conflicto", sostiene Muzzio sobre la división "artificial" entre estos dos estados.

Muzzio nació en Buenos Aires en 1969. Es narrador y poeta y se instaló en Francia hace dos décadas. Su primer libro de poemas lo publicó en 1991 bajo el

título de "El hueso del ojo". Y desde entonces no paró. En 1996 obtuvo el Primer Premio de Poesía del Fondo Nacional de las Artes por "Sheol Sheol", y cuatro años después recibió el Primer Premio Hispanoamericano de Poesía Sor Juana Inés de la Cruz por "Gabatha". Entre otros títulos de poesía se encuentran "Los lugares donde dormimos" y "Nadar bajo la tierra, poesía reunida".

De manera paralela publicó una decena de títulos de literatura infantil y juvenil como "Galería universal de malhechores" "El año del corredor solitario", "El hombre que compró un planeta". En 2007, publicó su primer libro de cuentos para adultos "Mockba", al que siguieron las nouvelles "Las esferas invisibles" y el libro de relatos "Doscientos canguros".

"Siempre había sentido ganas de escribir sobre un faro, me atrae mucho que no están realmente ubicados en ningún lugar, desde siempre me parecen misteriosos. La novela surge, entonces, de aquel viejo interrogante y de mi interés por la Primera y Segunda Guerra Mundial. Vivo en Francia, leo mucho sobre el tema y el aura de esas guerras anda siempre dando vueltas y uno puede consultar documentación, visitar los lugares donde ocurrieron las batallas, hay placas recordatorias y museos; es algo que siento muy presente", cuenta Muzzio sobre el origen del proceso creativo de la novela.

En la contratapa del libro que publicó Entropía en 2022, Luciano Lamberti propone una hipótesis de lectura de la novela, la primera de Muzzio después de haberse dedicado al cuento y ensayar con algunas novelas infantojuveniles: "La psiquiatría como dispositivo de poder y control disciplinario, pero también como una rama de la literatura fantástica". "Sin dudas, la literatura fantástica es el género que más me interesa y que más he leído. Me gusta como lector y como escritor. Leo, releo y escribo con todo eso encima. Edgar Allan Poe es uno de mis autores favoritos y siempre estoy volviendo a él", cuenta Muzzio.

"El ojo de Goliat" fue finalmente seleccionada entre los cinco títulos finalistas: "Derroche" de María Sonia Cristoff, "Una oportunidad" de Pablo Katchadjian, "El ojo de Goliat" de Diego Muzzio, "Barro" de Natalia Rodríguez Simón y "Los brasileros" de Rodolfo Omar Serio.

La novela ganadora del premio, dotado de 1.200.000 pesos argentinos, fue publicada por Editorial Entropía y narra, a través del encuentro entre un psiquiatra y un paciente, el inestable equilibrio entre la cordura y la locura, el bien y el mal. En esta edición, los organizadores recibieron 200 obras, entre las que finalmente fue elegida la de Muzzio.

"Gran novela", dijo la escritora Claudia Piñeiro al enterase del premio, mientras Luciano Lamberti llamó a "leer a Muzzio urgente". 'El ojo de Goliat' es una novela alucinante y alucinada, cuyos escenarios se quedan con nosotros por largo rato. Las trincheras embarradas de la Primera Guerra Mundial, las explanadas heladas de la Patagonia, los pasillos agobiantes de los hospitales, el espiral asfixiante de un faro asolado por los pájaros y la luz cegadora del sol austral son los lugares en los que la razón se encuentra con su propio límite y lo traspasa hacia algo más, algo espeluznante", sostuvo Betina González.

Para Federico Falco, "El ojo de Goliat es una proeza literaria: ajustada, meticulosa, con guiños a autores clásicos y varios niveles posibles de lectura, un puro y majestuoso deslizamiento hacia el horror."

María Moreno consideró en su fallo que "Muzzio construye un pasado argentino de ficción que, como en los relatos del siglo XIX, a través de un orden narrativo engañoso, parece hacernos perder (la razón ) como a cualquiera que se relacione con un faro como 'El ojo de Goliat'. Toda su obra, sin importar el género, está atravesada por la búsqueda de la palabra justa, el misterio de la muerte y la presencia del monstruo".

La novela de Muzzio se suma de esta manera a un premio que ya tiene tres ganadores en sus ediciones anteriores: "El último Falcon sobre la tierra", de Juan Ignacio Pisano, publicada por la editorial Baltasara; "Los llanos", de Federico Falco, publicada por Anagrama; y "Materiales para una pesadilla", de Juan Mattio, publicada por Aquilina Ediciones. (Télam)