Mañana martes se vivirá el primer eclipse solar del año, un evento astronómico que concentrará la atención en el sur del continente americano. Se tratará de un eclipse solar anular, fenómeno que ocurre cuando la Luna pasa por delante del Sol y cubre su parte central, lo que deja visible un anillo brillante conocido como “anillo de fuego”.

En su punto máximo, la Luna cubrirá hasta el 96% de la superficie solar en las zonas donde se observe la anularidad completa. Sin embargo, en Argentina el fenómeno se presentará como eclipse solar parcial.

Cómo se verá el eclipse en Río Gallegos, Ushuaia y Río Grande

En la provincia de Santa Cruz y en Tierra del Fuego el eclipse tendrá características parciales y se desarrollará durante las primeras horas de la mañana.

Según los datos oficiales:

Río Gallegos : el eclipse comenzará a las 7:16, alcanzará su máximo a las 7:27 y finalizará a las 7:38 (hora local). El oscurecimiento será del 0,23%.

: el eclipse comenzará a las 7:16, alcanzará su máximo a las 7:27 y finalizará a las 7:38 (hora local). El oscurecimiento será del 0,23%. Ushuaia : iniciará a las 7:04, llegará a su punto máximo a las 7:31 y concluirá a las 7:58 (hora local). El oscurecimiento alcanzará el 3,31%.

: iniciará a las 7:04, llegará a su punto máximo a las 7:31 y concluirá a las 7:58 (hora local). El oscurecimiento alcanzará el 3,31%. Río Grande: empezará a las 7:07, tendrá su máximo a las 7:29 y finalizará a las 7:52. El oscurecimiento será del 1,93%.

En toda la provincia de Santa Cruz el eclipse parcial se extenderá entre las 7:10 y las 7:44, mientras que en Tierra del Fuego se desarrollará entre las 7:04 y las 7:59.

Eclipse anular de octubre 2024 en San Julián. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

La anularidad no será visible desde Argentina.

Qué ocurrirá en Punta Arenas y el extremo sur de Chile

En Chile, el fenómeno también se presentará como parcial en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

En Punta Arenas, el eclipse comenzará a las 7:07, alcanzará su visibilidad máxima a las 7:28 y finalizará a las 7:51, con un 1,82% de oscurecimiento.

En Puerto Williams, iniciará a las 7:04, tendrá su peak a las 7:31 y concluirá a las 7:58, con un 3,34% de oscurecimiento.

El inicio de la parcialidad se verá cerca de la isla Hamond, en el archipiélago de Tierra del Fuego, a las 7:02, y terminará a las 8:03 en punta Benedicto.

De acuerdo con la aplicación Star Walk, el eclipse anular comenzará a las 6:56 (hora Chile), la anularidad se iniciará a las 8:42 y el máximo llegará a las 9:12. El fin de la anularidad ocurrirá a las 9:47 y el eclipse parcial concluirá a las 11:27 en las zonas donde se observe el evento completo.

Cuánta gente podrá ver el eclipse solar

El fenómeno tendrá alcance global. Según estimaciones basadas en datos demográficos internacionales:

176 millones de personas podrán ver al menos una parte del eclipse, lo que representa el 2,17% de la población mundial.

podrán ver al menos una parte del eclipse, lo que representa el 2,17% de la población mundial. 63 millones observarán al menos un 10% parcial.

17,6 millones verán al menos un 20% parcial.

2,28 millones podrán apreciar al menos un 30% parcial.

En ningún punto de Argentina se registrará anularidad, por lo que el “anillo de fuego” solo se observará en regiones específicas del planeta donde la sombra de la Luna proyecte la antumbra.

Qué es un eclipse solar anular y por qué ocurre

Un eclipse solar anular ocurre cuando la Luna se encuentra en fase de Luna Nueva y se alinea con la Tierra y el Sol, pero está cerca de su punto más alejado del planeta, conocido como apogeo. En ese momento, el diámetro aparente de la Luna resulta menor que el del Sol y deja visible un anillo luminoso.

Los eclipses solares solo se pueden ver desde la zona donde cae la sombra de la Luna. Esa sombra no cubre todo el planeta y se desplaza debido al movimiento constante de la Tierra y la Luna.

En las áreas alejadas del centro de la trayectoria de la sombra, el fenómeno se observa como parcial, tal como sucederá en la Patagonia argentina.

Cómo ver el eclipse solar de forma segura

Especialistas insisten en que nadie debe mirar el Sol directamente sin protección adecuada, incluso durante un eclipse parcial. La NASA recomienda utilizar gafas especiales que cumplan con la norma internacional ISO 12312-2.

Antes de usarlas, cada persona debe revisar que no estén rayadas, rotas o dañadas. Si presentan defectos, debe desecharlas.

FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Tampoco se debe mirar el Sol a través de cámaras, telescopios, binoculares u otros dispositivos ópticos mientras se usan gafas para eclipse o visores solares de mano, ya que los rayos concentrados pueden atravesar el filtro y provocar lesiones graves en los ojos.

Quienes no cuenten con gafas especiales pueden optar por un método indirecto, como el proyector estenopeico. Este sistema utiliza una pequeña abertura en una cartulina para proyectar la imagen del Sol sobre una superficie cercana. Se debe mantener siempre la espalda hacia el Sol y observar únicamente la proyección, nunca mirar a través del orificio.

El eclipse solar del 17 de febrero de 2026 marcará el inicio del calendario astronómico del año y ofrecerá un espectáculo visible en la Patagonia, aunque con bajo porcentaje de oscurecimiento en ciudades como Río Gallegos y Punta Arenas.