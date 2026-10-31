Edicto: Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral – Convocatoria a elecciones SINDICATO DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL - SI.D.U.N.P.A.- Adherida a FE.D.UN. - Inscripción Gremial Nº 3199.- CONVOCATORIA A ELECCIONES GENERALES

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SINDICATO DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL – SI.D.U.N.P.A.- Adherida a FE.D.UN. – Inscripción Gremial Nº 3199.- CONVOCATORIA A ELECCIONES GENERALES

Visto: El Capítulo VI “Régimen Electoral” del E.S., la Ley 23.551, el Art. 15º del Dec. Regl. 467/88, la Ley 25.674; su Dec. Regl. 514/03 y Considerando: Que la Comisión Directiva dispuso la Convocatoria a Elecciones Generales para la elección de las autoridades de la Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas y Delegados/as Congresales a la FE.D.UN. para ejercer su mandato por un período de tres (3) años esto es: 2027 – 2030. Que reunida en sesión extraordinaria de fecha 19/10/2026 resolvió fijar como fecha de Elecciones Generales el día 19/02/2027 en el horario general de 10.00 a 18.00 hs. Que, asimismo, convocó a Asamblea Gral. Extraordinaria celebrada el día 29/10/2026 para designar los miembros integrantes de la Junta Electoral la que habiendo asumido todas las facultades inherentes al proceso eleccionario ha quedado conformada de la siguiente manera: Presidente: Cecilia Alejandra Fretes, Secretario: Sebastián Alejandro Hernández., Vocal Titular: María Isabel Ampuero- Que corresponde aplicar lo dispuesto en el E.S. y las normas legales imperantes. Por ello, atento las facultades conferidas, la Comisión Directiva Resuelve: ART. 1°: Convóquese a Elecciones Generales del Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral -SI.D.U.N.P.A.-. Los Comicios Electorales se llevarán a cabo el día Viernes 19 (diecinueve) de Febrero de 2027, en la Sede Social ubicada en la calle Gregores Gobernador Juan Manuel y Piloto “lero Rivera – Casa Nº 11, Río Gallegos, Pcia. de Santa Cruz, en el horario general de 10.00 a 18.00 hs.- ART. 2°: En el acto electoral convocado en el ART. 1°, el sufragante elegirá las autoridades mencionadas en los Arts. 11º, 47º y 63º del E.S. para ejercer su mandato por un período de tres (3) años que se extenderá desde el día 25/02/2027 hasta el día 24/02/2030, a fin de cubrir los cargos de los siguientes cuerpos orgánicos, a saber: I.- Comisión Directiva: Un/a (1) Secretario/a General, Un/a (1) Secretario/a Adjunto/a; Un/a (1) Secretario/a Gremial, Un/a (1) Secretario/a de Finanzas; Un/a (1) Secretario/a de Prensa y Relaciones Institucionales; Un/a (1) Secretario/a de Asuntos Académicos; Dos (2) Vocales Titulares y Dos (2) Vocales Suplentes. II.- Comisión Revisora de Cuentas: Tres (3) Miembros Titulares y Un/a (1) Miembro Suplente. III.- Delegados/as Congresales a la FE.D.UN.: Un/a (1) Miembro Titular y Un/a (1) Miembro Suplente.- ART. 3°: En los Comicios Electorales se adoptará el sistema de lista completa y por simple mayoría de sufragios, siendo la designación por el voto secreto y directo de los afiliados con derecho a voto. Se considerarán documentos habilitantes el Documento Nacional de Identidad y el Carnet Sindical.- ART. 4º: Para postularse como candidatos, los afiliados deberán reunir los requisitos de los Arts. 11° del E.S. y 18º de la Ley 23.551, modificado por Ley 25.674 y su Dec. Regl. 514/03.- ART. 5º: Las Listas de Candidatos deberán presentarse ante la Junta Electoral, por triplicado y en forma completa, con la totalidad de los cargos sujetos a elección y con la conformidad de los candidatos, expresada con su firma; designación de apoderado titular y ser avalada por el tres por ciento (3%) de los afiliados de la Asociación (Art. 15º, Dec. Regl. 467/88).- ART. 6º: El plazo para la presentación de Listas de Candidatos vencerá el día 16/11/2026, a las 24.00 horas, debiendo observarse lo dispuesto en el Art. 15º, Dec. Regl. 467/88. La Junta Electoral entregará recibo de la solicitud de oficialización de lista y emitirá pronunciamiento fundado dentro de las 48 hs. de efectuada la misma.- Los padrones electorales se exhibirán, en la Sede Social, a partir del día 21/12/2026 (Art. 15º, Dec. Regl. 467/88).- ART. 7º: A los fines de receptar la presentación de listas de candidatos y evacuar cualquier consulta referida al Comicio, se hace saber a los afiliados que la Junta Electoral -a partir de su constitución- funcionará en el domicilio de la Sede Social de la Entidad los días Lunes y Miércoles, en el horario de 10.00 a 12.00 hs., con excepción del día 16/11/2026 que lo hará desde las 22.00 hs. y hasta las 24.00 hs. inclusive.- ART. 8º: Todo aquello que no haya sido enunciado en la presente Convocatoria, será regido por la Ley 23.551, su Dec. Regl. 467/88, la Ley 25.674; su Dec. Regl. 514/03; el Capítulo VI “Régimen Electoral” del E.S. y las Resoluciones de la Junta Electoral.- ART. 9º: A los fines del cumplimiento de la presente, notifíquese a los afiliados mediante publicación y comuníquese, en legal tiempo y debida forma, a la S.T.E.yS.S.- Río Gallegos, Sábado 31 (treinta y uno) de Octubre de 2026.- ASTETE ZENAIDA FLORENTINA. SECRETARIA GENERAL. -SI.D.U.N.P.A.-