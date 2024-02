Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La dura advertencia la señaló Carolina Codó, médica que forma parte de la Comisión de Auxilio en la localidad de El Chaltén. El preocupante panorama lo describió tras los hechos que alertan a la comunidad, sobre todo, en esta temporada de alta afluencia turística.

Los incendios en la zona se dan recurrentemente, por lo general, tras el mal accionar de visitantes que inician focos ígneos en zonas no permitidas. Así sucedió en los últimos días, cuando un grupo de turistas prendió una fogata en el campamento Poincenot, donde, explícitamente, la cartelería indica que no está permitido.

El hecho generó el repudio general cuando subieron un video a redes sociales, en un fragmento de 13 segundos donde se podía ver cómo un grupo de jóvenes ubicados en el campamento rodeaban una fogata.

La mujer fue identificada y se labró un acta, pero, como indicó Codó, no parece ser suficiente. “Me parece que hay un poco de descontrol en El Chaltén, hay mucho turismo y hay poco control y poca regulación desde todos los organismos que se tienen que encargar de cuidar la zona, así que es como que es un resultado esperado”, mencionó la médica.

“Yo no sé si no saben o no toman conciencia del peligro que es un incendio, en Los Alerces ya escuchamos todo lo que se quemó, pero está lleno de carteles y además lo suben a una red”, señaló Codó quien agregó: “Me imagino que fuego se hace en todo el tiempo, en los campamentos y en la zona, el tema es que además lo suben a una red, no sé si es que o no se dieron cuenta o lo hicieron a propósito”, explicó.

Indicó que “la verdad es que hay muy poca presencia de parques nacionales en las sendas, eso se ve cuando uno sale a caminar y sobre la gente no puedo pensar que no saben que no se pueda hacer fuego o que no saben del peligro, con lo seco que está y los vientos que tenemos hace un mes“.

Codó aseguró luego: “Como vengo hablando hace varios meses y desde hace varios años en los medios, veo que El Chaltén está tomando un camino que si no hacemos algunos cambios nos vamos a quedar sin bosque. El río está contaminado, lo vengo denunciando y tampoco todavía hay una acción concreta”, señaló con preocupación.

Se lamentó e indicó que “me parece que este lugar maravilloso que tenemos, que los extranjeros se quedan alucinados, lo estamos arruinando, si no hay algunas medidas urgentes, porque acá los problemas siguen iguales, no hay cambios y tenemos que tomar medidas urgentes“, recordó Codó que participó de rescates de andinistas y colabora permanentemente con la ciudad.

Codó describió que, en temporada alta, reciben unos diez mil turistas por día, “este año, quizás también porque los precios están muy altos, no creo que hayamos superado esa cifra, pero estamos hablando entre 10.000 y 12.000 turistas por día”.