El hijo de John Le Carré recupera célebre personaje de su padre en un nuevo libro

George Smiley, el espía más famoso de John Le Carré (1931-2020) que surgió de la Guerra Fría y protagonizó varios de sus libros sobre espionaje en la serie "Smiley", tendrá una nueva entrega, aunque esta vez no se trata de un manuscrito descubierto post mortem sino de una nueva creación que llevará la firma de Nicholas Cornwell, hijo del famoso escritor británico.

El hijo de Le Carré, también novelista y como su padre escribe con un seudónimo, Nick Harkaway, devolverá a los fanáticos una historia protagonizada por el legendario personaje ficticio de su padre. "Smiley está entretejido en mi vida. 'El topo' fue escrito dos años después de que yo naciera y crecí con la evolución de "El circo", por lo que este es un viaje profundamente personal para mí", dijo Cornwell a The Guardian.

Para Harkaway "también parece que necesitamos recuperar las historias de Smiley ahora porque nos hacen las preguntas del momento", dijo y agregó: "¿Qué compasión nos debemos unos a otros como seres humanos, y en qué momento esa compasión se vuelve más importante que la nación, la ley o el deber?".

De acuerdo a lo difundido por la editorial Penguin Random House y medios internacionales como ABC de España, la novela saldrá el año próximo, aún no tiene título y estará ambientada durante la década que transcurre entre el final de "El espía que surgió del frío" y el comienzo de "El topo", acaso su libro más famoso.

"Como fan de toda la vida del increíble mundo que creó John Le Carré estos años perdidos en la carrera de Smiley siempre me han intrigado", sostuvo Harriet Bourton, directora editorial del sello Viking, y aseguró: "Nadie está mejor situado para capturar el espíritu y la voz de John le Carré que Nick Harkaway. Me quedé absolutamente impresionado por la forma de contar historias de Nick".

Por su parte, también en declaraciones al medio británico The Guardian, Jonny Geller, agente de Le Carré, confesó que cuando leyó los primeros capítulos escritos por Nick Harkaway "tuve la extraña sensación de que Le Carré acababa de entregarme su nuevo trabajo. Escuché la voz de David salir de la página", dijo.

Nacido como David Cornwell, el escritor adoptó como seudónimo John Le Carré y se hizo conocido por ficcionalizar algunas de sus experiencias como espía, una tarea que le permitió comprender y a la vez narrar las tensiones que atravesaron el mundo durante la Guerra Fría, la época en la que ambientó muchas de sus relatos de suspenso y espionaje.

La última novela que el escritor fallecido en 2020 publicó en vida sobre su famoso espía Smiley fue "El legado de los espías", en 2017. En 2021, ya con su padre fallecido, su hijo Nicholas participó en la publicación de una novela que Le Carré estaba escribiendo y completó poco antes de morir: "Silverview". (Télam)