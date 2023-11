El mundo del arte también se rinde a la hipnótica figura de Napoleón, que llegó a los cines

Junto con el estreno en cines de todo el mundo de la película "Napoleón", protagonizada por Joaquin Phoenix y dirigida por Ridley Scott, el mundo del arte también volvió a posar su mirada en este personaje histórico, como es el caso de la Gallerie d'Italia, un museo -con sedes en cuatro ciudades italianas- que dedica su flamante exposición "Nápoles en la época de Napoleón", a pinturas del artista vienés Joseph Rebell, fuertemente vinculado al emperador francés y a la corte de su hermana, Carolina Bonaparte.

Titulada "Nápoles en la época de Napoleón. Rebell and the Light of the Gulf", se trata de la primera exposición dedicada a Joseph Rebell, uno de los artistas más importantes de la Europa del siglo XIX, en un recorrido que presenta 73 obras provenientes del Palacio de Versalles, el Museo Belvedere de Viena, la Österreichische Nationalbibliothek, el Castillo Fontainebleau y la colección Intesa Sanpaolo, instituciones internacionales que aunaron esfuerzos para este homenaje.

En la sede de Nápoles de este museo -que también se encuentra en el corazón de Milán, Turín y Vicenza y que alberga obras maestras de distintos artistas- la exposición temporaria que abrió el 23 de noviembre y permanecerá hasta el 7 de abril se enfoca en un pintor Joseph Rebell pero también en otras figuras destacadas de la época, con curaduría de Sabine Grabner, Luisa Martorelli, Fernando Mazzocca y Gennaro Toscano.

Especialista en pintar paisajes europeos del siglo XIX, Joseph Rebell desempeñó un papel importante en la transición del neoclasicismo al romanticismo, "centrándose especialmente en el golfo de Nápoles y sus magníficos alrededores", informó la institución en un comunicado.

A lo largo de su vida artística, el pintor austriaco pasó varios años en Italia –especialmente entre Roma y Nápoles– donde desarrolló una nueva manera de representar el paisaje, experimentando con la realidad y dándole un toque marcadamente romántico.

Durante su estancia en Italia conoció y fue profundamente influenciado por numerosos viajeros y paisajistas como Michael Wutky, Pierre-Jacques Volaire, Simon Denis, Alexander Dunouy, Louis de Forbin y Johan Christian Dahl, cuyas obras también se podrán ver en Gallerie d'Italia, junto con las pinturas de Rebell.

La exposición pretende celebrar tanto al pintor vienés Joseph Rebell como al animado y vibrante ambiente cultural de la ciudad de Nápoles de 1808 a 1815. En esos años, Nápoles estaba gobernada por Joaquín Murat y Carolina Bonaparte, que abordaron las artes como más eficaz herramienta para promover el desarrollo de la sociedad napolitana, indicó el comunicado.

De este modo, la muestra dedica un tramo a la producción de Rebell en la corte de Murat y Bonaparte, así como a las vistas aéreas de Nápoles creadas para satisfacer el deseo de Carolina de celebrar la belleza de su reinado recién conquistado.

Entre 1813 y 1815, el artista pintó trece vistas de los alrededores de Nápoles: obras de arte ejemplares del nuevo estilo que Rebell estaba desarrollando, caracterizado por un cuidado detalle y una extraordinaria fidelidad documental. Los paisajes se extienden al Vesubio, al golfo de Nápoles, la costa de Amalfi y las islas circundantes de Capri, Ischia y Procida.

También se exponen por primera vez en un museo italiano los numerosos bocetos y dibujos de Rebell procedentes del gabinete de grabados (Kupferstichkabinett) de la Academia de Bellas Artes de Viena.

Días atrás, y en sintonía con el estreno en cines de "Napoleón", el Museo del Prado de España distribuyó un video con algunas de las grandes obras de Goya que reflejan a los personajes de ese momento histórico en el que se ambienta el filme.

La tumultuosa vida de Napoleón Bonaparte, quien pasó de ser un anónimo teniente del ejército a emperador de Francia para luego ser encarcelado en una isla, es reflejada en la superproducción dirigida por Ridley Scott, que aborda los sucesos históricos a través de la relación del protagonista con Josefina, su gran amor. (Télam)