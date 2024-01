El Municipio de Rosario denunció un frustrado intento de hackeo al sitio oficial de la ciudad

La Municipalidad denunció hoy un intento de ciberataque desde el extranjero con el fin de hackear la web de la Intendencia, que logró ser neutralizado sacando de línea el sitio sin que se produjeran “daños ni sustracción de datos”, informaron fuentes oficiales.

El coordinador de Gabinete de Rosario, Rogelio Biazzi, dijo a Télam que el ataque cibernético se inició “ayer a última hora de la tarde” y consistió en una acción para disparar 15.000 accesos por segundo al sitio oficial desde múltiples IP (protocolo de Internet) localizadas fuera del país, detallaron fuentes municipales.

“Este ataque produjo la saturación del 99% en el servidor de ingreso a la red”, precisó el Gobierno local.

Biazzi explicó que se adoptaron “las medidas de seguridad” que posee el municipio y “definimos sacar de línea todos los servicios para defendernos del ataque”.

A la vez, el funcionario señaló que “no hubo mensajes extorsivos, ni pedido de rescate ni intimidatorio” por parte de quienes intentaron el ataque cibernético a la web municipal.

“La defensa del ataque fue muy exitosa con los servicios de seguridad informática del municipio”, abundó Biazzi.

De esa manera, se evitó la pérdida de información o afectación a cualquier otro tipo de servidores municipales.

A partir de la activación de nuevas barreras de seguridad, el ataque cesó, por lo que esta mañana el municipio comenzó a trabajar para retomar todos los servicios que habían sido sacados de línea voluntariamente.

El coordinador de Gabinete dijo que esta tarde la totalidad de los servicios web de la Intendencia rosarina estaba activos y que no se habían registrados años ni sustracción de datos o información sensible de los servidores locales.

Los bots que disparaban 15.000 ingresos por segundo al sitio web oficial estaban localizados en distintos países del extranjero, precisó el funcionario.

Si bien no se registró robo de datos, “hicimos una denuncia en la Fiscalía de Ciberdelitos (del Ministerio Público de la Acusación) porque queremos que se investigue más allá de la información que pudimos recabar nosotros”, concluyó. (Télam)