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En el marco del evento realizado por el Concejo Deliberante de Río Gallegos para homenajear a los veteranos de guerra de cara al 2 de Abril, y particularmente a Fernando Alturria, expresidente del Centro de Veteranos de Guerra fallecido en 2025, la jornada tomó una dimensión más íntima y conmovedora durante la cobertura exclusiva de La Opinión Austral: la voz de dos de sus cuatro nietos: Ignacio y Emir.

“Nacho”, uno de los nietos mayores de Fernando Alturria. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Los pequeños de 10 años -con timidez pero con seguridad y cariño- pudieron poner en palabras lo que significó su abuelo para ellos.

“Nacho” lo recordó con una sonrisa, recordando una anécdota que describe un poco el vínculo amoroso que tenía Fernando con ellos. “A veces me hacía bromas, me decía: ‘¿de qué cuadro sos?’…. Y yo le digo: ‘Boca’, y él: ‘Noooooooo’”, contó, aunque aseguró con La Opinión Austral que es hincha de Racing Club, como su abuelo. En ese ida y vuelta simple pero cargado de afecto, se revela una relación cercana, atravesada por el humor y la complicidad.

Amir, otro de los nietos más grandes de Fernando Alturria. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Por su parte, Amir fue más directo directo y emocional. “Compartíamos mucho. Lo quería un montón y lo extraño, cada día mucho la verdad”, expresó con marcado afecto y cariño por el abuelo, a quien recuerdan por los gestos simples, las bromas y cariño cotidiano.