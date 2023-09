El Metro de Ciudad de México es el transporte público más utilizado en el país que limita con Estados Unidos, transportando alrededor de 837 millones de usuarios por día, a través de sus 195 diferentes estaciones.

Sin embargo, según un compatriota rioplatense que se encontraba visitando el lugar, el tumulto y el “mal olor” resultaba una característica distintiva del lugar, dejándolo en claro adelante de todos los que se encontraban en el lugar.

A través de un video que se viralizó en la plataforma TikTok, se puede apreciar al hombre hablando por teléfono a los gritos, por lo que todos los presentes podían oír sus comentarios, o mejor dicho, fuertes críticas.

“El Metro de la Ciudad de México no es nada parecido al de Argentina, pues no tiene aire acondicionado, además del olor a gente. ¿Por qué la gente no se pone perfume?”, manifestó a los gritos durante la llamada telefónica, realizando una serie de particulares gestos.

Inmediatamente, un sujeto que se encontraba detrás de el comenzó a increparlo, cuestionándolo: ¿Por qué no te regresas a tu país?”, a lo que sujeto, con un acento similar al cordobés, contestó: “Cállate, ¿Por qué estás escuchando mi conversación?”.

Inmediatamente, los internautas mexicanos salieron a respaldar a su compatriota, quien, a su criterio: “los representó bien, haciendo respetar a su país”. El video cuenta con más de 500 mil reproducciones en TikTok y aproximadamente 20 mil likes.