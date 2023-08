En alerta: ya suman unos 30 casos de gripe aviar en lobos marinos en Santa Cruz

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, más conocido como SENASA por sus siglas, confirmó la semana pasada dos casos de Influenza Aviar detectados en lobos marinos en Punta Loyola.

"La semana pasada estuvimos trabajando con dos lobos marinos muertos, siguiendo el protocolo establecido por el SENASA, con quienes trabajamos asistiéndolos ya que quienes pueden tomar las muestras son sus veterinarios", había señalado en la oportunidad la directora de Fauna del Consejo Agrario Provincial, Amanda Manero, a Radio LU12.

En diálogo con La Opinión Austral, indicó que ya se confirmaron más casos este domingo y la cifra oscila entre los 20 y 30 lobos marinos infectados. "La influenza pegó fuerte en lobos marinos. Tenemos que trabajar en la comunicación porque queremos que la gente intente no acercarse a las costas en los lugares donde vea animales quietos, que pueden estar muertos, no acercarse de ninguna manera aunque se vean muertos en la ruta o sobre la calle", puntualizó Manero.

Señaló, en otro tramo, que, en estos casos, se recomienda avisar inmediatamente a las autoridades, porque desde los entes que trabajan en la atención y prevención tienen dificultades para conseguir los elementos para poder levantar los animales muertos, poder enterrarlos y demás.

"Se necesitan maquinarias, los lobos marinos son muy pesados y es complicado movilizarlos, pero, además, queremos no alterar a la población, porque eso también está pasando", mencionó.

Manero detalló que, hace más de un mes, hay un lobo marino muerto en la costanera que "va y viene en el agua, es pequeño, pero la marea lo lleva y lo trae muerto, intentaron enterrarlo, pero la máquina se rompió y no tenemos disponibilidad, tenemos máquina que nos prestó Vialidad Provincial, así que tuvimos que dejarlo para enterrarlo seguramente este lunes", describió.

¿Dónde se encuentran? En Punta Loyola detectaron a través de un análisis positivo y se sumó otro animal más. Además, en Cabo Vírgenes, en Caleta Olivia y Puerto Deseado. En Puerto San Julián el caso encontrado, afortunadamente, dio negativo.

"Pero sí, estamos complicados. En Caleta Olivia son muchos porque hay más de 10 en la lobería, así que serán unos 30 lobos quizás menos", indicó Manero. "La influenza es un virus bastante potente. Es una enfermedad muy contagiosa y eso es lo que ha influido para que pase lo que pasó", agregó la directora de Fauna.

En otro tramo, recordó que sugieren no ingresar a las reservas ni la costanera local, no están cerradas, pero es recomendable no ir, sobre todo, con mascotas que no tengan correa y estén sueltas porque es sumamente peligroso el contacto.

Por último remarcó que, una vez que se detectaron los casos positivos, se deja de hacer la toma de muestras porque "directamente se considera que todos los animales muertos son directamente positivos a la influenza".