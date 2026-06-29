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ANSES concluye el calendario de pagos de junio 2026, el cual contempla el desembolso del Sueldo Anual Complementario (SAC) para jubilados.

El cálculo del aguinaldo debe realizarse a partir del 50% de la mayor remuneración mensual percibida por el titular durante el semestre en curso, funcionando como un ingreso complementario a los haberes habituales.

ANSES: Cuándo es la última fecha de cobro del aguinaldo

La acreditación de los fondos este lunes 29 de junio está dirigida a los jubilados y pensionados que perciben ingresos superiores a la jubilación mínima obligatoria y cuyos DNI finalicen en los dígitos 8 y 9.

Esta última jornada de pagos da por finalizado el calendario mensual de ANSES que comenzó con aquellos jubilados que recibieron los montos correspondientes en el intervalo comprendido entre el 8 y el 26 de junio.

Jubilaciones: el aumento que impactará en julio

El organismo estatal definió también los parámetros para las liquidaciones de julio. Los haberes previsionales registrarán un incremento del 2,1%, porcentaje calculado a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo.

En paralelo a esta actualización, los jubilados que se encuentren dentro de la categoría de haberes mínimos percibirán un bono extraordinario de 70.000 pesos en concepto de refuerzo de ingresos.