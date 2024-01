Gobierno envía condolencias a Japón, donde hasta ahora no se registraron argentinos en emergencia

(Actualiza con declaraciones del embajador argentino en Japón, Eduardo Tempone)

El Gobierno argentino expresó el "profundo pesar" por "las consecuencias desastrosas" ocasionadas por el sismo de magnitud 7,6 que sacudió a Japón, según un comunicado difundido por la Cancillería, que informó también que ocho argentinos residentes en zonas aledañas al epicentro "se encuentran bien", en tanto que el embajador argentino en ese país confirmó a Télam que hasta ahora no se registraron compatriotas en situación de emergencia.

"No tenemos en una emergencia involucrado a un argentino hasta ahora", dijo a Télam el embajador argentino en Japón, Eduardo Tempone, y añadió que las operaciones de rescate en la zona del sismo todavía no han concluido.

A través de un comunicado publicado hoy por la Cancillería, se indicó que "el pueblo y el Gobierno de la República Argentina expresan su profundo pesar por las consecuencias desastrosas -con pérdidas de vidas humanas, daños materiales y de infraestructura-, ocasionadas como consecuencia del sismo de magnitud 7,6 con epicentro en la región de Noto, prefectura de Ishikawa, isla central de Honshu".

Además, se añadió que la Argentina "manifiesta su sincera solidaridad con las autoridades y el pueblo de Japón, y sus deseos de pronta recuperación para los heridos y familias lesionadas en esta tragedia".

Hasta el momento, la embajada argentina en Tokio tomó contacto con ocho argentinos residentes en zonas aledañas, tres de ellos de Ishikawa, y esas familias "se encuentran bien", según confirmó Tempone.

De acuerdo con el registro de argentinos residentes en Japón, la embajada argentina hizo un relevamiento en cinco prefecturas (jurisdicciones) que están alrededor del epicentro del sismo.

"Identificamos que había 24 argentinos, de los cuales pudimos conversar con ocho. Tres de esos ocho viven en el epicentro, en la prefectura de Ishikawa", explicó Tempone.

Sobre estas tres personas ubicadas en la zona más afectada, el embajador precisó que "están viviendo en sus casas" y que "están bien, sin mayores inconvenientes".

Respecto a los otros cinco argentinos con lo que se pudo mantener contacto, Tempone indicó que viven en la prefectura de Niigata, vecina a la zona del epicentro.

"Nos comentaron que estaban también en sus casas. Habían sentido obviamente el movimiento fuerte, pero no tuvieron mayores inconvenientes", apuntó.

Sobre el resto de los argentinos que figuran en el registro, el embajador indicó que fue "imposible tomar contacto porque o bien ya no era la dirección, o el número de teléfono no nos contestaba".

"También preguntamos a esa esas ocho familias que pudimos contactar si tenían noticias de otros argentinos residentes en la zona, pero nos dijeron que no", agregó y consideró que puede ser que algunas de las personas que figuran en el registro ya no vivan en la región.

A su vez, señaló que no recibieron ningún llamado de emergencia sobre turistas argentinos y explicó que la zona del sismo no es un lugar de "mucha concentración de comunidades latinoamericanas".

Respecto a cómo seguirán las tareas para ubicar a los argentinos en las regiones cercanas al sismo, el embajador sostuvo que continuarán con "este trabajo hasta agotarlo".

Por último, Tempone recomendó a la comunidad argentina que, ante cualquier emergencia, se pueden comunicar con el teléfono de guardia de la embajada en Japón (+81) 80-1327-9416.

Según la última actualización del balance de víctimas, al menos 48 personas murieron como consecuencia de los violentos sismos y se estima que el número de fallecimientos podría ir creciendo con el correr de las horas, ya que hay muchas personas atrapadas. (Télam)