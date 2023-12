Horóscopo de la semana del 18 al 24 de diciembre de 2023

Horóscopo del lunes 18 de diciembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Semana conciliadora. Pongan sus ánimos desde su mejor parte y llamen a quienes extrañan y se merecen un diálogo. Razón y corazón al unísono. Momento de color: rosado.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Relaciones laborales algo tensas que les producen cierta sensación de incomodidad. Hagan de los vínculos algo que les dé posibilidades de crecimiento y no de enemistad. Momento de color: anís.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Como dice el dicho lo que pasó, pasó, pasado pisado. No vuelvan a lugares que no fueron buenos para ustedes, miren adelante con ojos que brillan. Momento de color: mandarina.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) A veces mirar hacia atrás nos da la fuerza requerida para tomar el impulso que necesitamos para afrontar el presente. Lucidez y modo expeditivo ante problemas. Momento de color: agua.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Sentirán apoyo incondicional por parte de personas que los dejarán sorprendidos. Aprovechen para conectarse con sentimientos menos desconfiados. Iluminación. Momento de color: ámbar.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Hoy encuentran la forma de evitar complicaciones en el plano de las actividades. Tacto y diplomacia como premisas. Día social y de posibles contactos. Momento de color: café.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Recomendaciones especiales por parte de personas que los quieren bien. Ánimo elevado, perspectivas de renovación general mirando al futuro. Momento de color: zanahoria.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Con brillo propio hoy demuestran que pueden dar y prometer más de lo imaginado. Háganse el rato para realizar esos llamados o cumplir con compromisos. Momento de color: lila.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Sagitarianos buen día para entrevistas laborales, exámenes, resolución de asuntos pendientes con facilidad. Imaginación y fantasías con alguien nuevo. Momento de color: fucsia.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Borrón y cuenta nueva respecto a situaciones que en oleadas vuelven del pasado. Cuando uno cambia el otro cambia. Día para hacerse el rato y pensar. Momento de color: azul.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Sienten cansancio emocional por situaciones familiares. Pronuncien su parecer e insten a que entre todos puedan mejorar las relaciones. Replanteos y cambios. Momento de color: cobre.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Sienten que pueden controlar sus miedos y disfrutan de este día con mayor alegría y posibilidad. Hay motivos especiales que los hacen estar felices. Momento de color: plateado.

Horóscopo del martes 19 de diciembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Conquista merecido en tema de papeles o judiciales. Logran que lo justo se exprese en su favor. En los afectos hay propuestas que se acercan. Novedad. Momento de color: oro.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Día con energía y deseos fuertes de poder concretar sus sueños. Es esa la actitud sobre los desafíos los cuales verán solucionar. Ímpetu y coraje con la frente alta. Momento de color: oro.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Los caprichos en el plano afectivo no sirven sino para desgastar las parejas o cualquier relación. Debieran revisar sus objetivos y buscar una madura tranquilidad. Momento de color: azabache.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Saber hacia dónde van en el plano de los afectos. Ganarán si esquivan hilar fino en cosas insignificantes. Las finanzas están más estabilizadas. Sosiego. Momento de color: verde manzana.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Se empapan de conocimiento y afrontan entrevistas con firmeza y seguridad. Sentirán y quedarán pensando las palabras vertidas por las personas que los quieren. Momento de color: uva.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Sensación de vacío por ausencias queridas. Asumir la vida tal es con sus pautas celestiales da paz. Novedad en el plano de las actividades. Distracción. Momento de color: anís.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Se proponen hoy tratar de cambiar ciertas actitudes que los hacen angustiarse sin sentido. Restauran una relación que parecía dañada. Momento de color: azul profundo.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Se animan escorpianos a contactar personas que les interesa conocer. Avances claros y concisos haciendo estar más seguros. Experiencia y logros. Momento de color: plateado.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Se sienten jefes de sus decisiones sin temer dar el paso adelante. Intuición. Hay presagios de mejoras en las parejas, ilusión y alegría anheladas. Momento de color: blanco.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Sienten que su parecer a veces no es entendido. Propongan con otro estilo y con mayor condescendencia. Comprensión y reconocimiento. Momento de color: amarillo fuerte.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Sostienen sus emociones en un día con algo de nervios y desafíos en el plano de las actividades. Tienen energía de sobra acuarianos, no teman poder. Momento de color: azul eléctrico.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Gestiones y trámites que pondrán a prueba su paciencia. No opaquen su día con menudencias y distingan las buenas cosas que hay en su haber. Construcción. Momento de color: arándano.

Horóscopo del miércoles 20 de diciembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Partan del concepto de que las cosas pasan en la vida que es movimiento y transformación. Digan sus palabras desde el corazón y serán escuchados. Crecimiento. Momento de color: zafiro.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Hay maneras de llegar a los objetivos que a veces son más complicadas de las que pueden hacer. Influencias positivas de personas prestigiosas que los sorprenderán. Momento de color: ocre.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Liberarse de cargas emocionales genera estabilidad y liviandad que aportan a poder estar mejor y más felices en la vida. Apunten a lo simple y sencillo. Momento de color: anaranjado.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Día para operaciones financieras con buen temple y concreciones felices. Compras, ventas, alquileres, pago de deudas o cobros. Analicen ser cuidadosos y agradecidos. Momento de color: maíz.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Planteos y preguntas en el plano de las actividades. Revisan las conveniencias y las contras. Análisis. Aparecen en sus vidas personas nuevas que les atraerán. Momento de color: anaranjado.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Opiniones distintas no significa enemistad. Aprender a aceptar que el otro siente y piensa distinto es evolucionar. Dialoguen y libérense de pesos innecesarios. Momento de color: lima.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Acuerdos y firmas en este día con luminosidad y nuevos puntos de partida. Cambio de paradigma y modo de encarar sus problemas. Darse cuenta. Momento de color: amatista.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Día con sol mental. Proyectan sabiamente sus pasos a seguir para poder concretar sus aspiraciones profesionales. Amor en espera ansiosa. Momento de color: turquesa.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Verán correr las horas más rápido que sus pies. Trabajen la paciencia y hagan lo que pueden. De alguna manera logran estabilizar las finanzas. Momento de color: amaranto.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) No es aconsejable en este día tomar decisiones de vital importancia respecto a los movimientos de dinero. Hagan caso a sus intuiciones. Prosperidad. Momento de color: azabache.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Lindo día en el que los ánimos se levantan gracias a llamados enriquecedores y abrazos necesarios. Operativamente en el plano de las actividades todo óptimo. Momento de color: cian.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos no nieguen sus presencias en reuniones sociales a las que están o estarán invitados. Tienen por delante oportunidades varias en este día mercuriano. Momento de color: menta.

Horóscopo del jueves 21 de diciembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Día con informaciones y noticias que competen al plano laboral. Cambios y proyectos en marcha a la hora de tomar decisiones. Espontaneidad y frescura necesarias. Momento de color: rosado.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Cierran una puerta que refiere al amor. Decisiones sanas por el bien de todos. Las acciones tienen que tener ese contenido bondadoso y altruista. Ideas claras. Momento de color: celeste.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Planteos y propuestas que traen aparejadas ciertas decisiones a tomar. Piensen bien y decidan con tiempo y tranquilidad. Prioridades en el plano afectivo. Momento de color: anaranjado.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Piensan mucho en cuestiones que les pasan. Pongan energía creativa para adelantar sus obligaciones o poder cumplir con compromisos incluso sociales. Despertar. Momento de color: verde.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Carrera contra reloj en esta jornada que casi está plagada de trabajo y obligaciones. Mucha lucidez y espontaneidad que harán lucir sus encantos casi hipnóticos. Momento de color: cian.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Figuras en sus mentes sobre problemas con sus parejas. Prefieran siempre plantear y no fantasear con cosas que quizás sean sólo miedos. Lucha interna. Momento de color: malva.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Sentirán algunos que se encuentran con la horma de sus zapatos. Parejas nuevas y seducción máxima. Capacidad creativa y misterio que atrapa. Momento de color: mora.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Decidan realizar esos cambios desde lo profundo. Encontrarse con uno mismo y saberse es un deber y una necesidad. Luz celestial en el día. Momento de color: plateado.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Hagan sus trabajos y den prioridad a las obligaciones evitando las alteraciones superfluas. Hoy llegarían novedades que esperan. Alegrías que comparten. Momento de color: aguamarina.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) No se presionen con ese hábito perfeccionista. Suelten y conéctense con cosas más sensibles girando los intereses hacia las bellas cosas de la vida. Momento de color: luz lunar.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos algo de nostalgia llegados los últimos días del año. Suelten las angustias y no sientan que perdieron su tiempo. Las cosas llegan en el momento justo. Momento de color: añil.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Intensidad de sentimientos en las parejas que están recién formadas especialmente. Aspiran a poder concordar y proyectar a futuro. Esperanza. Momento de color: rosa aterciopelado.

Horóscopo del viernes 22 de diciembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Recorren mentalmente las cosas que tienen ganas de que les pasen y ponen objetivos claros. Avanzan hoy para solucionar problemas de papeles y trámites. Momento de color: ananá.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Trabajen a conciencia sobre las ideas que tienen respecto a invertir su dinero. Precaución y previsión. Novedades en el área de las actividades que los tranquilizarán. Momento de color: cerceta.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Sentirán como si este día fuera un recreo. La mejor energía puesta en todo lo que tienen comprometido hacer, pero con ánimos rimbombantes. Felicidad. Momento de color: fucsia.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Viernes con buena aspectación a todo lo relacionado al ámbito social. Reuniones, invitaciones de las que podrían conocer gente importante para ustedes. Espontaneidad. Momento de color: dorado.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Leoninos hoy es una jornada en la que verán realizar algunos de sus sueños esperados. Están consolidando vínculos nuevos con vistas a futuro en varias áreas. Momento de color: plateado.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Guardan dentro de ustedes cosas que necesitan decir en sus trabajos. Digan que hoy serán comprendidos. Siempre hay que golpear puertas. Momento de color: canela.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Preferencias y decisiones en este día con asuntos a resolver en el área de las actividades. Buenos comienzos y cierres exitosos. Nueva etapa por delante. Momento de color: melón.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Mentes con brillos y concentración para lucir sus condiciones en exámenes, entrevistas, pruebas, charlas, exposiciones. Amor en puerta. Momento de color: amarillo.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Este viernes ejerzan la concentración para resolver asuntos pendientes en varios ámbitos de sus vidas. Comienzan a soñar con cumplir sus deseos. Momento de color: mostaza.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) No escuchen palabras que los dañan y tengan presente la claridad de sus intenciones buenas. No es decir, es demostrar que se es buena gente. Definición. Momento de color: blanco.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Ansias de terminar su día habiendo coronado con éxito sus actividades. Agrandan sus conocimientos con su curiosidad innata y ganas de crecer en lo suyo. Momento de color: magenta.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Si están a media máquina levanten el pecho y salgan a triunfar. Todo lo que hagan desde lo bueno es importante, todo aporta al Universo, todo ayuda a evolucionar. Momento de color: lila.

Horóscopo del sábado 23 de diciembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Sábado algo melancólico que los sorprenderá con cambios de ánimo que apuntan a sentirse bien. Salidas y llamados que les darán frescura y novedades esperadas. Momento de color: oro.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Encuentran un espíritu más equilibrado que aflora con ganas de salir y verse con amigos o familiares. Ven dentro suyo que sus energías están diferentes. Evolución. Momento de color: avellana.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Logran contener rasgos de mal humor dándoles la certeza de que poner la mejor energía, es la mejor opción en la vida. Novedades que los alegrarán. Momento de color: ciruela.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Dedican su día en gran parte a cosas del hogar. Arreglos, embellecimiento, limpieza profunda y no olviden siempre ventilar, mover las energías. Día sano. Momento de color: verde bosque.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Perfuman sus sentidos con personas que llegan a sus vidas afectivas. Sorpresa y seducción sin haberlo planeado. Interesante jornada con enriquecimiento interno. Momento de color: frutilla.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Las sensaciones internas a flor de piel luego de decisiones tomadas que liberan viejos problemas. Día con el pensamiento claro sincero. Capítulos que cierran. Momento de color: amatista.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Día con luminosidad propia que desplegarán en citas, reuniones sociales, encuentros. Lucen con frescura ante los ojos de sus parejas y enamoran de nuevo. Momento de color: rosa terciopelo.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Emprenden desafíos nuevos y profundizan sus aspiraciones profesionales. Sábado con mucho movimiento y ocupaciones dándoles bienestar. Momento de color: tornasolado.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Ajustan sus expectativas sobre temas económicos. Revisan sus cuentas y frenan gastos innecesarios. Evaluación. Día para ocuparse de ustedes. Momento de color: café.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) No desestimen concurrir a invitaciones sociales o compromisos familiares. La rutina tiene sus contras cuando nos encerramos mucho. Liberen energías. Momento de color: amaranto.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Ganas de decisiones nuevas que competen al plano afectivo. Día sentimental que abre puertas que estaban cerradas desde hace tiempo. Autonomía. Momento de color: azul Francia.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Día movido en el que cumplen con visitas y llamados. Nuevas alternativas en sus mentes para poder dar caudal a su inspiración creativa. Necesidad y autoestima. Momento de color: verde.

Horóscopo del domingo 24 de diciembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Logran un domingo pleno con mucha conexión a sus afectos profundos que los hace sentirse felices. Meditación y ansias de cambiar algunas cosas para mejorar. Momento de color: luz blanca.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Taurinos hoy conecten con sus verdaderas necesidades de estar con quienes tengan ganas. Hay expectativas afectivas que los hace mantener ilusiones. Momento de color: luz rosa.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Geminianos mantienen hoy sus energías con un día muy activo en el que ponen sus objetivos afectivos en un primer plano. Realización y libertad. Algo cambia. Momento de color: luz violeta.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Sueños que se materializan en el plano afectivo. Reencuentros y promesas amorosas realizadas. Piensan mucho en revelar y mostrarse tal cual son sin temor. Momento de color: luz blanca.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Sienten necesidades más concretas en el plano afectivo-sentimental. Evalúen qué cosas ustedes dan para poder formar mejores relaciones. Es bello dar y también recibir. Momento de color: luz dorada.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Virginianos día para relajar tensiones y prometerse a ustedes mismos poder tener mayor blandura y buena predisposición ante el otro. Descubrimiento. Momento de color: luz violeta.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Abarcan en sus corazones la plenitud del sentimiento por reencuentros esperados con reconciliaciones y proximidad. Día entretenido y espiritualmente pleno. Momento de color: luz plena.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Concretan reuniones esperadas con innovaciones y decisiones que necesitan tomar para realizar una jornada inolvidable. Celebración con sol. Momento de color: luz celeste.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Sonidos de alegría en sus oídos y chispas en los estómagos ansiosos por más en el amor. Logran separar emociones y priorizar la empatía. Iluminación. Momento de color: luz rojiza.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Día con cierta sensación de melancolía por recuerdos afectivos que extrañan. Aceptar el orden Universo es integrarse y tranquilizarse. Apaciguar, calmar. Momento de color: luz verde.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Actualizan y renuevan sus ansias de mejoras en el plano afectivo-amoroso. Deseos y ganas de dejar de sentir soledad y acercarse más. Día movilizador y pleno. Momento de color: luz azul.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos espiritualidad enaltecida que los hace tener un día pleno y lleno de cariño y comunicación. Ofrecen su mejor parte y expanden energías inolvidables. Momento de color: luz anaranjada. (Télam)