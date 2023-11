Horóscopo de la semana del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 2023

Horóscopo del lunes 27 de noviembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Verán venir soluciones a problemas que tienen de larga data. Ayuda que aprovecharán para progresar y salir adelante. Día provechoso. Momento de color: anaranjado.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Organicen sus noches para poder dormir mejor. Pongan música que calme, o hagan respiraciones profundas visualizando lugares que les gusten y relajen. Alteración. Momento de color: agua.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Cierta intranquilidad e inquietud en este día expectante y con ciertas definiciones. Imaginen sus triunfos confiando en sus capacidades y dotes. Resolución. Momento de color: avellana.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Más que interesante esta jornada en la que lo recreativo les dará posibilidades de conocer personas impactantes. Lucen su Luna regente dando ese halo seductor y de misterio. Momento de color: plata.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) La mirada estaría puesta sobre todo en las actividades. Puntos de encuentro en diálogos importantes dándoles mayor tranquilidad. Día para conquistas. Momento de color: dorado.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Si se sienten aprisionados o cautivos de ciertas cuestiones, traten de dar un paso al costado y aportar lo que les parezca. No siempre somos entendidos. Momento de color: carmesí.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Son luces lo que ven venir en el plano de las actividades. Para algunos se concretan trabajos, para otros hay ganancias y tranquilidad en el plano económico. Momento de color: amarillo.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Conocimiento que aplicarán oportunamente en el ámbito laboral. Llegan posibilidades y caminos nuevos con alegrías aparejadas. Plenitud y agrados. Momento de color: rosa.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Cierta sensación de calma y de compenetración justa en el ámbito laboral haciendo un día provechoso. Hay esperanzas de unión en el plano afectivo. Momento de color: cereza.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Jornada con alteraciones emocionales dado el stress que están teniendo por asuntos laborales. Asentar en nosotros que todo tiene solución. Momento de color: verde bosque.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Ilusión y creatividad en el plano de las actividades dándoles la inspiración justa para sellar sus propósitos. Algarabía y espontaneidad en reuniones sociales. Momento de color: añil.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Simpatía y proximidad en el plano afectivo con personas que llegan a sus vidas. Pueden ser amigos o posibles parejas. Concreción material, compra, venta. Momento de color: dorado.

Horóscopo del martes 28 de noviembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Estadía o pausa en trámites que tardan en realizarse. Ocupen su día planteándose realmente hacer una actividad física. Salud y alimentación que van concientizando. Momento de color: manzana.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Imprecisión y cierta incertidumbre que los alterará un poco en el plano de las actividades. Juntan ganas aún creyendo no tenerlas y resuelven sabiamente. Luz. Momento de color: plata.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Variedad y diversidad en sus pensamientos respecto a proyectos. Focalicen por lo menos de a uno y profundicen la creatividad. Decisión afectiva. Momento de color: lavanda.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Primavera en sus corazones cancerianos, con esa profunda idiosincrasia de darlo todo por la familia. Hoy verán resultados inesperados pero deseados. Amor. Momento de color: rojo.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Leoninos cuando los demás tienen razón, es sano reconocerlo. Abrir las mentes y dejar el exagerado amor propio un poco de lado, nos hace respirar frescura. Liberación. Momento de color: gris.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Día muy apto para entrevistas, reuniones, contratos, firmas. Confíen en su haber intelectual y de buenas personas y sientan merecer el éxito. Fortalecimiento. Momento de color: rojo.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Los caprichos no son privativos de los niños. Los adultos a veces tenemos ese comportamiento, pero la diferencia es que tenemos madurez para desterrarlos. Revisión. Momento de color: amatista.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) La naturaleza escorpiana a flor de piel en este día marciano en el que lograrán lo que parecía imposible. Sepan decir, pedir, hacer ver, reclamar. Momento de color: anaranjado.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Sabor a naranjas dulces lo que sentirán en su día con algunos inconvenientes que los hará esforzarse y lograr superarlos. Frescura y tranquilidad. Momento de color: naranja.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Cabritas a arremangarse y a poner las energías en su jornada laboral. Sacarán un muy buen provecho de reuniones, charlas, entrevistas, estipulaciones. Momento de color: café.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Aguateros visualicen primero en sus mentes lo que están dispuestos a decir en el plano afectivo. Nunca le teman a la verdad. Añoranzas plenas y vacíos que se llenan. Momento de color: rosa.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Un día de reflexión y a la vez de bastante actividad. Deberán combinar las emociones y demostrarse a ustedes mismos que pueden más de lo que creen poder. Momento de color: anís.

Horóscopo del miércoles 29 de noviembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Arianos día muy apto para conversaciones y pedidos. Sienten atracción por personas que ven a diario, piensen bien y miren a futuro. Prudencia. Momento de color: celeste.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Sensatez que los acompañará en este día con importancia en el plano de las actividades. Discreción y madurez para tratar temas en el plano afectivo. Madurez. Momento de color: malva.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Aprecio y distinción en reuniones sociales a las que son invitados. Intelectos inquietos abrazan ideales y proyectos que podrán realizar con ímpetu y ansias. Momento de color: ámbar.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) la nostalgia por temas del pasado debieran transformarse en aprendizaje y a la vez en olvido. Lo que vivamos es válido, saber ordenar nuestra historia es vital. Momento de color: cerceta.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Inestabilidad emocional para este día cargado de noticias o referencias en el plano de las actividades. Leoninos usen su reinado solar y no decaigan. Iluminación. Momento de color: azul Francia.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Fecha para trámites, gestiones, firmas, contratos, compras, ventas. La concentración de cosas no sería lo aconsejable, dejen cosas para otros días. Cansancio. Momento de color: uva.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos el ejercicio diario es calmar los nervios. Aprendan a equilibrar y darle el valor real a las cosas. El plano afectivo con altibajos, digan lo que sientan. Momento de color: magenta.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpiones guarden el aguijón y hagan uso de la condescendencia. Sus valores son altos y siempre hay que demostrarlos y ofrecerlos. Sosiego. Momento de color: amatista.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Sensación de justicia y recompensa en el plano afectivo. Personas que se disculpan y reconocen sus errores. Algarabía y respiro por mejora en las finanzas. Momento de color: almendra.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Capricornianos están a tiempo de replanteos y modificaciones en asuntos de papeles o gestiones importantes. Revisen. El corazón algo solitario, dense más. Momento de color: oliva.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Día manso con invitaciones sociales o compromisos que les darán momentos simpáticos y reconfortantes. No olviden que deben conversaciones. Momento de color: añil.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Aires frescos, ideas de renovarse, ganas de probar nuevos rumbos en el plano intelectual. Frenesí positivo por encuentro con amigos o familiares. Necesidad interna. Momento de color: rosa.

Horóscopo del jueves 30 de noviembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Jueves diverso en cuanto a actividades sociales que disfrutarán en compañía que les agrada. Nuevas perspectivas y ansias de mejorar sus estados anímicos. Resolución. Momento de color: pera.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) No descarten pedir reuniones con personas de rango en sus trabajos para plantear sus necesidades. Día luminoso para gestiones y firmas. Amplitud. Momento de color: perla.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Suenan en sus oídos internos cierta sensación de cansancio y hartazgo respecto a las relaciones laborales. Asuman que en el trabajo es mejor siempre la armonía. Momento de color: celeste.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos hoy los ánimos altos como para resolver asuntos pendientes de papeles o reuniones laborales. No desperdicien la oportunidad de plantear y pedir. Momento de color: amarillo.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Rivalidad innecesaria en el ámbito de las actividades. Salgan a tomar aire y a reubicarse en su paz interna. Día para poder separar las emociones y calmarse. Momento de color: granada.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Sepan esperar virginianos en esta jornada algo inestable. Llamados que no llegan pero que llegarán más adelante. Trabajen más su autoestima y confianza. Momento de color: rosa.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos día festivo. Posibles reuniones esperadas con quienes añoran poder dialogar y plantear sus necesidades laborales. Todo llega. Amor con sorpresa. Momento de color: plata.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos llegan al punto de tomar decisiones en el plano afectivo. Borrón y cuenta nueva. Hay pasos que en la vida hay que dar. Protección. Momento de color: blanco.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Ambiente algo caldeado en el ámbito laboral. Procuren no echar leña al fuego y buscar mejores soluciones o reacciones. Salidas posibles parar relajar. Momento de color: carmesí.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Estén atentos por posibles cambios laborales. Serán beneficiados por sus capacidades y honestidad. No dramaticen sobre la discordia familiar, pongan paz. Momento de color: verde claro.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Habrían posibilidades nuevas en el plano laboral. Expectativas positivas siempre. Día interesante para arreglos, conversaciones, resoluciones y firmas. Momento de color: amarillo fuerte.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos atentos a los movimientos en sus lugares de trabajo, novedades y cambios. Intentos de reconciliación en el plano afectivo. Apaciguamiento. Momento de color: lila.

Horóscopo del viernes 01 de diciembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Calmen los nervios. Hagan un repaso de sus realidades y valoren las buenas cosas que viven como premios Divinos, porque lo son. Quejarse siempre no sirve. Momento de color: anís.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Las crisis siempre traen luego algo bueno o enriquecedor. Procuren no decaer y llevar adelante la altura interior que poseen. Análisis y solución acertada. Momento de color: cobre.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Sienten la necesidad de recurrir a alguien para ser escuchados. No todo es color de rosa en esta vida, aunque podemos hacer nuestro propio arco iris y ser felices. Momento de color: frutilla.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Relaciones de corto tiempo podrían dejar de tener incentivo. Buscan coincidencias y mejor conexión en las parejas ya establecidas. Día para consideraciones afectivas. Momento de color: coral.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Cierta pérdida de tiempo en reuniones que no llevan a nada que les sirva. Nuevos horizontes en sus mentes que van por mayor repercusión y apasionamiento. Energía. Momento de color: verde puro.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Día en el que no pueden esconder su pasión. Reluzcan lo que sienten y busquen respuestas. Algo de demora en proyectos que los tientan, aguarden. Momento de color: berenjena.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Sienten que pisan fuerte en la consolidación de sus actividades. Comienzos que auguran prosperidad y realización. La seguridad propia a flor de piel librianos. Momento de color: dorado.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Sienten que tienen una larga espera en asuntos del corazón. Surgirán propuestas que les limpiarán la tristeza. Apática respuesta en el plano laboral. Altura y fuerza. Momento de color: limón.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Día de llamados importantes, avisos que les seducen a aceptar propuestas. Renovaciones en el área laboral satisfactorias. Amor algo ríspido. Momento de color: avellana.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Ánimos resurgiendo con alegrías que reciben en el plano familiar y afectivo. Verán que se rompen algunas estructuras internas que los detenían. Momento de color: amaranto.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) No es azar es esfuerzo y objetivos firmes, siempre. Valoración interna que los reconforta e motiva a seguir por más. Adelantan reuniones y conversaciones. Momento de color: azul eléctrico.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Se sienten algo invadidos en su intimidad. Sepan poner límites sanos y háganse sus propios planteos para ver cómo seguir. Camino ampliado con mejor horizonte laboral. Momento de color: celeste.

Horóscopo del sábado 02 de diciembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) No pierdan su norte por traspiés que puedan ocurrir. Natural que así sea en la vida y en todos los aspectos. Reciben buena ayuda de allegados que los quieren. Momento de color: celeste.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Fuerzas internas los ayudan a superar problemas que lastimaron sus corazones. Sábado para poder planificar salidas, incluidas caminatas y aire libre. Momento de color: carmesí.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Repasarán en sus fueros íntimos cuáles son las verdaderas prioridades y las revalorizarán tomando coraje de defenderlas y hacerlas respetar. Señales positivas. Momento de color: lila.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Reconocimiento y avance en el plano intelectual dándoles elementos que los ayudarán a su éxito. Se rodean de personas que los quieren y conocen otras de su agrado. Momento de color: amanecer.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Base sólida que se reaniman en las parejas ya consolidadas. Las nuevas con planes coincidentes y objetivos aprontados. Sábado de disfrute y de regocijo interno. Momento de color: rosa.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Se sienten en medio de situaciones que los supera. Dando un paso al costado y dejando que las responsabilidades sean asumidas. Liberación. Momento de color: eucalipto.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Jornada interesante con invitaciones sociales para algunos que les darán buenos momentos. Seguridad sentimental con ganas de seguir adelante. Momento de color: negro aterciopelado.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) A veces el corazón late de manera distinta respecto de quienes necesitamos que estén con nosotros. Día para decisiones sanas y para empezar nueva etapa. Momento de color: arándano.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Contactos nuevos en el plano social, llegarán personas con cosas en común. Hagan con sus emociones algo que les sane el dolor y no que lo profundicen. Momento de color: amarillo.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Armonía y mayor diálogo para algunos capricornianos que sientan esa necesidad, puerta abierta. Las preguntas internas les hacen revisar actitudes. Momento de color: granito.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Consideración que los libera de trabas que ustedes mismos se ponían. Organicen sus tiempos como para dejar algo libre y puedan hacer algo que les guste. Momento de color: verde.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Si sienten que se dieron cuenta tarde, no se culpen, las cosas son y nos pasan en su momento justo. Darse cuenta es importante, siempre. Momento de color: tornasolado.

Horóscopo del domingo 03 de diciembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) A veces hay situaciones que hacen poner en juego la comodidad o la esencia de uno. Siendo arianos difícil es que manoseen su naturaleza. Sean el que son. Libertad. Momento de color: transparente.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Visitas imprevistas que les alegrarán el día. Sin modificar sus planes hoy analizarán su verdad interior para darse cuenta bien qué sienten y qué quieren en el amor. Momento de color: amatista.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Día de tregua, meditación y necesidad de estar solos. El tiempo con uno mismo es de importancia profunda. Logran descubrir más riqueza interna. Momento de color: maíz.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Sienten que faltan cosas en sus vínculos afectivos. Digan, planteen y sientan el derecho a poder tener felicidad en sus vidas. Simpleza y suavidad. Momento de color: rosa aterciopelado.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Domingo relajado y con libertades que se toman para poder soltar tensiones y divertirse sanamente. Disparadores emocionales muy positivos. Salud. Momento de color: sol.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Hay ideas de larga data que vienen a sus mentes con deseos de tener otros horizontes en sus vidas en el plano laboral. Verán crecer sus talentos. Momento de color: anaranjado.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Cuota de amor que los sorprenderá y dejarían de lado sentimientos de dudas o celos. No olvidar que los celos y la posesión son siempre nocivos. Momento de color: azabache.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Sin remordimientos hay acercamiento con personas con las que estaban distanciados. Siempre es mejor la conciliación, la amistad, la tranquilidad. Momento de color: durazno.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Cosquillas en el estómago para algunos. Conocerán personas nuevas o descubrirán el interior de otros que los fascinará. Domingo de amor. Momento de color: violeta aterciopelado.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Reuniones familiares que podrían aprovechar a poner sobre la mesa esas cuestiones que les preocupan o que les molestan. Comunicación y solución. Momento de color: blanco.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos sentirán que necesitan más aire en sus relaciones afectivas. Natural de ustedes, planteen sus verdades y dejen decidir al otro también. Comprensión. Momento de color: granada.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Ganas de elegir cómo seguir en sus relaciones. Aquellos solteros tomarán decisiones respecto a personas que conocen ofreciendo sus propósitos. Día sobre todo del corazón. Momento de color: azul. (Télam)