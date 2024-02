Impulsan una campaña para promover vínculos adolescentes sin violencia

El Ministerio Público Tutelar porteño (MPT) lanzó una campaña para promover vínculos sin violencia entre las y los adolescentes en el marco del 14 de febrero, cuando se celebra el Día de San Valentín o Día de los Enamorados, titulada “En el día del amor, y siempre, alimentemos vínculos saludables y sin etiquetas”.

El 14 de febrero se festeja el día de San Valentín o Día de los Enamorados y, como tal, “es una buena ocasión para reflexionar sobre cómo son y cómo se desarrollan las relaciones afectivas y prestar atención a los signos de alerta de las relaciones violentas”, explicaron a través de un comunicado.

Este año utilizaron el recurso del etiquetado frontal para señalar determinadas alertas que se deberían tener al inicio de todo vínculo afectivo, en frases encerradas en un octógono como "Te reviso el celular porque me importás", "Exceso de Celos" o "Contiene Violencia".

Las advertencias tienen que ver con situaciones de posible riesgo, pero que si se consolidan en una relación pueden ser signo de que el vínculo no es saludable.

La campaña abarca ejemplos como "Vos sabés que no podés hacer nada sin mí" o "Siempre me gusta saber dónde estás por si te pasa algo".

Desde el MPT advirtieron que “es importante visibilizar la problemática, generar espacios de diálogo y escucha en todos los ámbitos donde las chicas y chicos desarrollan su vida”.

En este sentido, desde el MPT promueven la ESI como una herramienta que contribuye a valorar las diversidades, la equidad de género, el cuidado del cuerpo y la salud

“Aún hoy en algunas relaciones los celos son considerados una forma de amor o de interés. Por ello es importante identificar estas señales y estar atentos a cómo evolucionan. El diálogo intrafamiliar sin prejuzgar, el respeto y la contención son muy importantes para ayudarlos a transitar este período”, concluyeron, y recordaron que “la línea 144 está habilitada para recibir denuncias y consultas”.

La campaña se difunde desde las redes sociales del MPT (Facebook, Instagram y Twitter) @mptutelar y puede -también- verse en la web http://mptutelar.gob.ar (Télam)