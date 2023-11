Inauguran en Rosario un centro para consultas gratuitas sobre salud sexual y reproductiva

La organización AHF Argentina inaugurará el próximo 30 de noviembre un Centro Comunitario de Salud Sexual en Rosario, Santa Fe, donde se brindará atención médica de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), consejería, testeo rápido de VIH y sífilis, además de que se realizarán charlas, talleres y eventos culturales.

"El centro va a brindar atención médica integral en VIH y otras ITS, va a realizar test rápido de VIH, habrá una parte de enfermería, un pequeño laboratorio para hacer estudio de carga viral y CD4 en el lugar y otros análisis; además se va a brindar información y contención en todo lo referido a salud sexual y preservativos y lubricantes en forma gratuita", describió a Télam Natalia Haag, la Directora Nacional de Prevención y Testeo de AHF Argentina.

Haag describió que si bien el centro ya está funcionando, la inauguración formal será el 30 de noviembre, en las vísperas del 1 de diciembre Día Mundial de Lucha Contra el Sida.

La vocera describió que al centro pueden asistir todas las personas que requieran información, mientras que la atención está abocada a quienes tienen cobertura en el sistema público de salud.

En la actualidad, Haag señaló "el desafío de seguir mejorando estrategias para poder prevenir tanto el VIH como las otras enfermedades de transmisión sexual".

"Hoy estamos hablando de prevención combinada, que consiste en dar información de todo el abanico de opciones para que la persona pueda elegir cómo cuidarse. No sólo es el uso del preservativo, sino también la educación sexual integral, la profilaxis pre exposición y pos exposición, entre otras", sostuvo.

Y añadió: "De algún modo, el test rápido también es una estrategia de prevención porque si la persona se pone rápidamente en tratamiento y lleva su carga viral a indetectable ya no transmite el virus".

Además, Haag indicó que en el contexto de cambio de Gobierno estarán "atentas y atentos a las medidas que se tomen en el campo de la salud" y recordó que "hace recién un año se logró la Ley de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales o tras ITS", una herramienta que llevó "muchos años de lucha" y "es muy importante que no se pierda y se cumpla".

Aids Healthcare Foundation (AHF) es una organización global sin fines de lucro que brinda atención médica integral y defensoría a más de 1.650.000 personas en 45 países.

En Argentina, el de Rosario es el segundo centro de salud que se inaugura; el primero fue en la Ciudad de Buenos Aires, que funciona desde hace dos años, pero el trabajo de la organización en el país viene desde 2013.

El centro de Rosario se encuentra en Av. Pellegrini 341 y estará abierto de lunes a viernes de 12 a 20, mientras que para la atención se puede pedir turno al +54 9 11272 99629. (Télam)