Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un equipo de biólogas del CONICET se encuentra trabajando en la costa de Tierra del Fuego tras el descubrimiento de 26 orcas de Tipo D, un ecotipo extremadamente raro y poco conocido. La ubicación del hallazgo, en la bahía San Sebastián, marca el tercer registro mundial de varamiento de este tipo y el primero en la región atlántica fueguina, lo que lo convierte en un evento de gran relevancia científica.

Los primeros dos ejemplares fueron encontrados a principios de septiembre, y semanas después los guardaparques provinciales notificaron la presencia del resto del grupo en un área de difícil acceso.

Características del ecotipo D

Las orcas Tipo D presentan rasgos únicos que las distinguen de otros grupos:

Mancha blanca postocular muy pequeña.

Cabeza más voluminosa y redondeada.

“Montura” gris detrás de la aleta dorsal menos visible.

Habitan en zonas subantárticas y se desplazan en grupos numerosos. La escasez de registros resalta la importancia científica del hallazgo fueguino, que se suma a otros dos varamientos documentados en el mundo: en 1955 en Nueva Zelanda y en el Estrecho de Magallanes.

Los primeros dos ejemplares fueron encontrados a principios de septiembre, y semanas después los guardaparques provinciales notificaron la presencia del resto del grupo en un área de difícil acceso. Foto: gentileza Proyecto IMMA.

La investigación científica

El equipo del CADIC y del laboratorio de Investigaciones en Mamíferos Marinos Australes (IMMA) realiza necropsias, toma muestras de piel y recupera los esqueletos para estudiar en laboratorio.

Hasta el momento, la evaluación externa indica que ninguno de los 26 ejemplares presentaba signos de interacción con actividades humanas, como colisiones con embarcaciones, cortes por hélices o marcas de redes de pesca. Esto sugiere que todo el grupo varó aproximadamente en la misma fecha.

Parte del equipo de biólogas del CADIC, CONICET. Foto: gentileza Proyecto IMMA.

Un llamado a la comunidad

Los especialistas solicitan la colaboración de la población para mantener los ejemplares intactos y no interferir con los estudios. El objetivo es recabar la mayor cantidad de información posible sobre esta enigmática población de orcas y avanzar en la comprensión de los varamientos masivos en la región.