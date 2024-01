Juan Branco, el escritor y abogado que enfrenta al flamante primer ministro francés Gabriel Attal

El mediático escritor y abogado franco-español Juan Branco, autor del best seller "Crepúsculo" -en el que denunció en 2019 los entretelones de la llegada del presidente francés Emmanuel Macron al poder y su relación con los grupos empresarios-, se ha convertido en el "enemigo íntimo" de Gabriel Attal, el flamante primer ministro francés, a quien acusa de haber hecho uso político de su relación sentimental con Stéphane Séjourné, ex consejero político de Macron en el Elíseo, según revela entre otros medios Radio France.

"Este libro se inscribe en la tradición literaria francesa del panfleto político. Bajo la pluma ardiente de un joven formado para integrar las élites pero que aún cree en la República, denuncia y expone las pruebas del secuestro de la democracia por parte de poderosos oligarcas, a favor de los intereses de las castas. Y cómo el presidente Emmanuel Macron fue a la vez la criatura y el instrumento", promete desde la contratapa el texto que vuelve a circular a partir del nombramiento de Attal.

En sus más de 300 páginas, Attal -quien se convirtió en el primer ministro más joven de la historia con sus 34 años- aparece varias veces señalado. Branco lo acusa de haber escalado en el poder gracias a una ambición desmedida y a los contactos de su pareja, el abogado y político Stéphane Séjourné, quien vivió hasta su adolescencia en Buenos Aires y acompañó a Macron como su mano derecha en el momento en que hizo el salto de los negocios a la política. Desde 2021, es presidente del grupo liberal del Parlamento Europeo, llamado Renew Europa.

"La muerte de su padre libera a Attal de una supervisión opresiva y le permite formalizar su relación con Stéphane Séjourné (asesor político de Emmanuel Macron), a través de un PACS que sella la alianza de dos capitales", ventila el escritor.

"Crepúsculo", que fue uno de los libros sobre política más vendidos en 2019 a pesar de no haber sido apalancado con una gran campaña de prensa, denuncia que las grandes fortunas francesas fabricaron el fenómeno Macron para hacerlo presidente, influir en las políticas públicas y concentrar la riqueza. Mediático, defensor del movimiento de los "Chalecos amarillos", Branco también formó parte del grupo de abogados dirigidos por el juez español Baltasar Garzón que aconsejó a Julian Assange, según consignan medios como Liberation y Radio France.

En su texto, el escritor critica exhuma un presunto pasado radicalizado del nuevo primer ministro francés: "Parecen lejanos los años en los que el joven salpicaba las redes sociales con mensajes escandalosos e insultantes, que huelen a la extrema derecha y a la más crasa misoginia, incendiando a la mayoría socialista de París y a sus dirigentes", cuestiona.

"Gabriel Attal, de 23 años, se ve repentinamente dotado, por los efectos de sucesivas proximidades, de un salario que le sitúa entre el 5% de los más privilegiados del país , dotado de dos secretarias, un chef gourmet, coches de empresa e incluso puede permitirse el lujo de llegar a un acuerdo con la dirección de SciencesPo para obtener su diploma", señala, objetando la celeridad con la que obtuvo su diplomatura.

La historia de la enemistad de Branco y Attal, en verdad, se remonta a los años noventa. Ambos nacieron en 1989 y fueron compañeros en la prestigiosa escuela parisina École Alsacienne. En un intento de explicar las denuncias que recibe de Branco, Attal contó durante una entrevista en noviembre, cuando aun era ministro de Educación, cómo fue el origen de esa disputa. Según relató, tenía 14 o 15 años cuando Branco le gritó que "lo iba a destruir" y lo molestó durante meses con "una avalancha de insultos". Attal, quien durante su gestión como ministro encabezó varias campañas contra el acoso escolar, no dudo en admitir que él mismo se había sentido víctima de ese tipo de agresiones en la escuela secundaria. "A veces tenemos la sensación de que este sufrimiento nunca terminará", confesó a cámara durante la entrevista, aunque evitó nombrar explícitamente al abogado y periodista.

Branco se tomó unos días para responderle y finalmente publicó un largo descargo en la red social X donde lo acusa de "ser el verdugo y no la víctima". También denunció una "operación de victimización" y aseguró que el flamante primer ministro se divertía molestando a los alumnos que no pertenecían a los sectores más pudientes: "Lo he visto divertirse torturando a sus compañeros de peor cuna", aseguró. (Télam)